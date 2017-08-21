Тульские велосипедисты взяли золото на чемпионате России

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По итогам Чемпионата будет сформирована сборная, которая представит Россию на велотреке в Германии.

В Санкт-Петербурге подвели итоги чемпионата России-2017 на велотреке. Соревнования по велоспорту на треке в олимпийских дисциплинах проходили с 15 по 19 августа на велотреке «Локосфинкс».

Спортсмены боролись за медали в индивидуальных и командных видах программы: командном и индивидуальном спринте, командной гонке преследования, кейрине, омниуме и мэдисоне.

В турнире приняли участие более 200 сильнейших спортсменов России. В число участников вошли велосипедисты Тульской области – представители команды «MARATHON-TULA Cycling team»: Татьяна Киселева, Александр Дубченко, Максим Пискунов и Денис Некрасов.

Максим Пискунов и Денис Некрасов стали первыми в дисциплине мэдисон.

С победой велосипедистов поздравил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

По итогам Чемпионата России будет сформирована сборной команда, которая отправится в Германию на чемпионат Европы по велоспорту на треке.