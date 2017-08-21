По итогам проверки в ясногорской больнице возбуждено 36 административных дел

Специалисты регионального Управления Роспотребнадзора провели плановую проверку в Ясногорской районной больнице. В учреждении зафиксированы многочисленные нарушения санитарных норм.

По данным пресс-службы ведомства, у инспекторов возникли вопросы к санитарно-техническому состоянию помещений – не соответствует требованиям. Дезинфекция кабинетов проводится ненадлежащим образом, медицинские документы оформляются с нарушениями.

Кроме того, есть проблемы с профилактикой инфекционных заболеваний и организацией питания пациентов. По результатам проверки в отношении организации и отдельных должностных лиц возбуждено 36 административных дел. В адрес учреждения выдано предписание об устранении нарушений.