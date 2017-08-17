В Донском запертая в квартире пенсионерка три месяца кричит: «Помогите! Я не хочу так жить!»

О не поддающихся понимаю взаимоотношениях слепой матери и дочери рассказали Myslo соседи пожилой женщины из Северо-Задонска (Донской). Люди, живущие в соседних с пенсионеркой квартирах, устали от её постоянных криков «Помогите!». Но еще больше им по-человечески жаль женщину преклонных лет, оказавшуюся запертой в квартире с минимальным набором продуктов и отсутствием возможности элементарно ухаживать за собой.

Татьяна Спиридонова – Дочь приезжает несколько раз в месяц буквально на пару минут. В день выдачи пенсии она всегда здесь. Деньги заберет, что-то из еды привезёт, воду, и уедет. А хранить продукты бабушке негде – дочь холодильник вывезла, да и не только его...

По словам соседей, у пенсионерки в доме отключено электричество, вода и газ – «чтобы не случилось беды». То есть даже сходить в туалет женщина не может – воды нет.

Валентина Филатова – Переехала в наш дом бабушка Нина примерно три года назад. Тогда она еще была зрячая, хотя проблемы с глазами уже имелись. Просить о помощи она начала 3,5 месяца назад, возможно, еще не привыкла к слепоте...

Наталья – Мы ее часто видим у окна, она часами трясет пустыми бутылками, подносит ко рту пустой стакан – показывает, что хочет пить. Но то ли воды нет, то ли не может найти, куда дочь ее поставила. Откроет окно и кричит: «Люди, я не хочу так жить!» Бывает, выкидывает из окна продукты, чтобы привлечь к себе внимание. Часами ищет выход из комнаты и стучит мне в стенку, не находя дверь, и кричит: «Не могу выйти! Помогите!» Дочь зовет часто. 15 августа вызывали полицию в одиннадцать часов ночи: бабушка окно открыла, свесилась с него по пояс и кричала: «Люди, я не хочу так жить! Я есть хочу, пить хочу!» Полицейские опросили соседей и уехали. Сегодня в 8 утра приехала дочь, привезла ей воды.

Соседи уже буквально сходят с ума от круглосуточных криков, у многих маленькие дети, замученные малыши не могут уснуть даже днем.

– Мы ей никак не можем помочь – она же закрыта в квартире. Вызываем полицию, соцзащиту, но они ничего конкретного сделать не могут, мол, дочь же приезжает к ней. Почему человек, которому уже за 80 лет, должен жить в таких условиях? Есть же статья «Незаконное лишение свободы» (127 УК РФ), почему нельзя принудительно открыть дверь, ведь человек о помощи просит?! Еще можно без согласия родственников направить бабушку в дом престарелых, если родственники за ней не ухаживают. Но никто ничего не делает. С дочерью пытались поговорить, но бесполезно: брать к себе мать она не хочет, в пансионат сдавать тоже не хочет (пенсия у пожилой женщины неплохая). Соцзащита утверждает, что ничего сделать не может, они перенаправили заявление в прокуратуру, и – тишина... Помогите, пожалуйста, человеку! Бросили, закрыли, как собаку, и ждут её смерти! – возмущается Татьяна Спиридонова.

Через дверь мы попытались поговорить с бабушкой Ниной. Разговор происходил через закрытую дверь – женщина сказала, что не может открыть дверь, потому что ничего не видит. Она нам сообщила, что в день нашего приезда еще ничего не ела, но вода у нее есть – дочь с утра привезла.

В соцзащите Донского отметили, что с ситуацией знакомы, с дочерью общались, и та заверила, что заботится о матери как положено. Но напрямую комментировать ситуацию с пенсионеркой отказались, назвав это разглашением персональных данных, и предложили написать официальный запрос.

А вопросы были несложные:

Были ли сотрудники соцзащиты у пенсионерки дома и видели ли своими глазами условия её проживания?

Если дочь не хочет забирать мать к себе домой или направлять в интернат, то почему соседи в этом случае должны страдать?

Может ли слепой человек жить один и ухаживать за собой самостоятельно?

Какие меры в этом случае можно применить по линии соцзащиты, чтобы человек преклонного возраста не страдал?

На предложение позвонить дочери и всем вместе проверить состояние квартиры пенсионерки мы также, к сожалению, получили отказ.

Группа Myslo побывала в Северо-Задонске 16 августа утром. А уже около трех часов дня к бабушке Нине приехала дочь и спешно начала наводить в квартире порядок. А еще спустя час приехали работники соцзащиты.

Проверку условий проживания слепой пенсионерки в квартире начала и прокуратура города Донской.