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Туляки считают недостроенное здание косогорской больницы опасным для детей
Фото Романа Филиппова.

Туляки считают недостроенное здание косогорской больницы опасным для детей

Недострой, в котором дети забираются на опасную высоту, должны были снести, однако КМЗ не предпринимает для этого никаких мер.

Один из жителей Тулы пожаловался в твиттере на то, что в поселке Косая Гора дети залезают на недостроенное здание местной больницы, рискуя сорваться с него и упасть. Обеспокоенный туляк обратился сразу в три инстанции — правительство Тульской области, минздрав и к уполномоченному по правам ребенка в регионе Наталии Зыковой.

По словам Романа Филиппова, высота на объекте составляет 15 метров, а виновными в том, что дети имеют доступ на опасный объект, он считает руководство городской больницы №3.

— По какой причине дети имеют доступ на опасный объект? Почему администрация больницы №3 не принимает мер? — пишет Роман Филиппов.

В больнице, в свою очередь, заявили, что сносом недостроенной больницы должен заниматься Косогорский металлургический завод, поскольку здание принадлежит заводу. Однако никаких действий руководство КМЗ не предпринимает.

— Недостроенное здание, расположенное на территории  нашего учреждения, является собственностью ПАО «КМЗ». Завод не реагирует на требования по сносу недостроенного здания. Сейчас ведется работа с надзорными органами по соблюдению законодательства, — заявили в городской больнице №3.

Автор: Антон Чембуров, сегодня, в 12:26 +1
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