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Туляк изрезал знакомого двумя ножами, потому что тот сильно шумел

Туляк изрезал знакомого двумя ножами, потому что тот сильно шумел

43-летний мужчина был доставлен в реанимацию.

По версии следствия, в ночь на 5 августа 2017 года обвиняемый выпивал в компании своих знакомых во дворе дома по ул. Металлургов. 

В какой-то момент между обвиняемым и одним из мужчин произошел конфликт из-за шумного поведения последнего.

Началась ссора, в ходе которой злоумышленник вооружился двумя ножами и нанес 43-летнему потерпевшему не менее трех ударов по различным частям тела, в том числе в область шеи.

С полученными телесными повреждениями потерпевшего доставили в реанимацию Ваныкинской больницы. Сейчас его жизнь вне опасности.

Исполняющий обязанности старшего помощника руководителя управления по взаимодействию со СМИ СУ СК РФ по Тульской области Светлана Фомина:

Светлана Фомина

– Зареченским межрайонным следственным отделом по г. Туле следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

сегодня, в 13:02 0
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