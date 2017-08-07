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Под Тулой пьяный 17-летний водитель «пятерки» врезался в грузовик

Под Тулой пьяный 17-летний водитель «пятерки» врезался в грузовик

Пострадал 15-летний подросток.

Также 4 августа в 23.00 на 3-м километре автодороги «Барсуки – Фёдоровка» столкнулись ВАЗ-2105 и МАЗ.

За рулем отечественной легковушки находился 17-летний молодой человек в состоянии алкогольного опьянения, к тому же без прав.

По предварительной информации, он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем МАЗ под управлением 45-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадал 15-летний пассажир ВАЗа. С различными травмами он был госпитализирован. В ГИБДД отметили, что на момент ДТП пассажир не был пристегнут ремнем безопасности.

сегодня, в 12:22 +1
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