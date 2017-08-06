Выставка коз в Туле: Где посмотреть на козлят и научиться делать козий сыр?
6 августа на площадке перед ТРЦ «Макси» проходит всероссийская выставка молочного козоводства.
Как уже рассказывал Myslo, в рамках мероприятия пройдет конференция специалистов отрасли из России, Белоруссии, Франции, США. Также состоится конкурс коз нубийской, зааненской, альпийской, чешской молочных пород, плюс - конкурс на самое вкусное молоко!
Жюри выставки определит, какой козий сыр самый вкусный, а всем желающим покажут мастер-класс по сыроделию.
Мероприятие началось в 10.00, но до 13.00 там запланирована конференция козоводов. Так что если вы не козовод, выставку в качестве зрителя есть смысл посетить, начиная с 13.00: как раз в это время откроется «сырный» мастер-класс. Предусмотрена дегустация сыра и народное голосование.
А уж малышам там точно будет, на что посмотреть! Торопитесь.
|
Время
|Событие
|
13.00- 16.00
|
Мастер-класс по сыроделию Марины Каманиной
|
13.00−13.45
|
Основной конкурс козы нубийской породы
|
13.45−14.45
|
Основной конкурс козы зааненской породы
|
14.45- 15.05
|
Основной конкурс козы альпийской породы
|
15.05- 15.25
|
Основной конкурс козы чешской породы
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15.25- 15.40
|
Основной конкурс местные молочные козы
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15.40- 16.00
|
Конкурс «Ребенок и коза»
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16.00- 16.20
|
Конкурс «Лучшая коза выставки»
|
16.20- 17.00
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Конкурсы: «Самая высокоудойная коза», «Самая жирномолочная коза»,"Самое вкусное молоко".
|
17.00- 17.30
|
Перерыв, кофе-брэйк
|
17.30- 18.30
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Подведение итогов, награждение участников
|
|
Конкурс «Сыры и продукция из козьего молока»
(зал № 2)
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10.00- 16.00
|
Работа конкурсной комиссии по оценке сыров
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16.00- 17.00
|
Дегустация сыров зрителями. Народное голосование