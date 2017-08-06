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Выставка коз в Туле: Где посмотреть на козлят и научиться делать козий сыр?

Выставка коз в Туле: Где посмотреть на козлят и научиться делать козий сыр?

6 августа на площадке перед ТРЦ «Макси» проходит всероссийская выставка молочного козоводства.

Как уже рассказывал Myslo, в рамках мероприятия пройдет конференция специалистов отрасли из России, Белоруссии, Франции, США. Также состоится конкурс коз нубийской, зааненской, альпийской, чешской молочных пород, плюс - конкурс на самое вкусное молоко!

Жюри выставки определит, какой козий сыр самый вкусный, а всем желающим покажут мастер-класс по сыроделию.

Мероприятие началось в 10.00, но до 13.00 там запланирована конференция козоводов. Так что если вы не козовод, выставку в качестве зрителя есть смысл посетить, начиная с 13.00: как раз в это время откроется «сырный» мастер-класс. Предусмотрена дегустация сыра и народное голосование. 

А уж малышам там точно будет, на что посмотреть! Торопитесь.

Время

 Событие

13.00- 16.00

Мастер-класс по сыроделию Марины Каманиной

13.00−13.45

Основной конкурс козы нубийской породы

13.45−14.45

Основной конкурс козы зааненской породы

14.45- 15.05

Основной конкурс козы альпийской породы

15.05- 15.25

Основной конкурс козы чешской породы

15.25- 15.40

Основной конкурс местные молочные козы

15.40- 16.00

Конкурс «Ребенок и коза»

16.00- 16.20

Конкурс «Лучшая коза выставки»

 

16.20- 17.00

Конкурсы: «Самая высокоудойная коза», «Самая жирномолочная коза»,"Самое вкусное молоко".

17.00- 17.30

Перерыв, кофе-брэйк

 

17.30- 18.30

Подведение итогов, награждение участников

 

 

Конкурс «Сыры и продукция из козьего молока»

(зал № 2)

10.00- 16.00

Работа конкурсной комиссии по оценке сыров

16.00- 17.00

Дегустация сыров зрителями. Народное голосование

 

Автор: Юлия Королева, вчера, в 11:26 +2
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