Выставка коз в Туле: Где посмотреть на козлят и научиться делать козий сыр?

Как уже рассказывал Myslo, в рамках мероприятия пройдет конференция специалистов отрасли из России, Белоруссии, Франции, США. Также состоится конкурс коз нубийской, зааненской, альпийской, чешской молочных пород, плюс - конкурс на самое вкусное молоко!



Жюри выставки определит, какой козий сыр самый вкусный, а всем желающим покажут мастер-класс по сыроделию.

Мероприятие началось в 10.00, но до 13.00 там запланирована конференция козоводов. Так что если вы не козовод, выставку в качестве зрителя есть смысл посетить, начиная с 13.00: как раз в это время откроется «сырный» мастер-класс. Предусмотрена дегустация сыра и народное голосование.

А уж малышам там точно будет, на что посмотреть! Торопитесь.