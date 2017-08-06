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Под Узловой водитель мопеда врезался в стену
Фото ГУ МЧС России по ТО.

Под Узловой водитель мопеда врезался в стену

ДТП случилось вечером 5 августа в поселке Дубовка Узловского района.

5 августа 2017 года в 20.38 на телефон «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Шахтная в поселке Дубовка. Мопед «Альфа» совершил наезд на препятствие.
 
«К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь. Имеется пострадавший. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 2 человека личного состава и 1 единица техники», — сообщила пресс-служба регионального МЧС.
вчера, в 11:12 +1
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