Под Узловой водитель мопеда врезался в стену

Фото ГУ МЧС России по ТО.

5 августа 2017 года в 20.38 на телефон «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Шахтная в поселке Дубовка. Мопед «Альфа» совершил наезд на препятствие.

«К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь. Имеется пострадавший. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 2 человека личного состава и 1 единица техники», — сообщила пресс-служба регионального МЧС.