В Белоусовском парке туляков проверили на рак

Фото пресс-службы Правительства ТО.

5 августа в тульском ЦПКиО состоялась акция «Вместе против рака».

Акция была организована областным минздравом совместно с Фондом поддержки противораковых организаций. В парк приехал передвижной диагностический комплекс, в котором специалисты осматривали желающих.

В рамках акции любой желающий смог пройти необходимое обследование и получить консультации специалистов. В диагностическом секторе туляки проходили обследование в выездных центрах здоровья с использованием различных медицинских аппаратов: смоклайзера, пульсоксиметра, кардиовизора.

В расположенных в этом секторе трех передвижных комплексах «Диагностический кабинет» врачи-дерматологи провели осмотр на выявление рака кожи.

В передвижном флюорографе прошло рентгеновское обследование легких, а на передвижной стоматологической установке — обследование полости рта на онкопатологию с помощью комплекта «АФС».

В трех передвижных комплексах «Лучевая диагностика» тулячки смогли пройти маммографию.

На основании результатов обследований, полученных в диагностическом секторе, специалисты дали профессиональные рекомендации участникам акции.

В консультативном секторе прием проводили врачи-онкологи, а также медицинские психологи и психотерапевты, врачи психиатры-наркологи.

Ведущие специалисты тульского здравоохранения ответили на все вопросы и обращения участников акции, психотерапевты и психологи провели тестирование на предмет выявления депрессивных расстройств.

Психологическую экспресс-диагностику на уровень зависимости от табака, алкоголя и других психоактивных веществ осуществили специалисты-наркологи, которые также ответили на вопросы, связанные с потреблением алкоголя и табака, дали необходимые рекомендации тем, кто настроен избавиться от зависимости.

Обо всех акциях, где можно проверить свое здоровье бесплатно и без очередей, мы всегда сообщаем на Myslo. Будем держать руку на пульсе.