новости
новости
Регистрация
В Белоусовском парке туляков проверили на рак
Фото пресс-службы Правительства ТО.

В Белоусовском парке туляков проверили на рак

5 августа в тульском ЦПКиО состоялась акция «Вместе против рака».

Акция была организована областным минздравом совместно с Фондом поддержки противораковых организаций. В парк приехал передвижной диагностический комплекс, в котором специалисты осматривали желающих.

В рамках акции любой желающий смог пройти необходимое обследование и получить консультации специалистов. В диагностическом секторе туляки проходили обследование в выездных центрах здоровья с использованием различных медицинских аппаратов: смоклайзера, пульсоксиметра, кардиовизора.

В расположенных в этом секторе трех передвижных комплексах «Диагностический кабинет» врачи-дерматологи провели осмотр на выявление рака кожи.

В передвижном флюорографе прошло рентгеновское обследование легких, а на передвижной стоматологической установке — обследование полости рта на онкопатологию с помощью комплекта «АФС».

В трех передвижных комплексах «Лучевая диагностика» тулячки смогли пройти маммографию.

На основании результатов обследований, полученных в диагностическом секторе, специалисты дали профессиональные рекомендации участникам акции.

В консультативном секторе прием проводили врачи-онкологи, а также медицинские психологи и психотерапевты, врачи психиатры-наркологи.

Ведущие специалисты тульского здравоохранения ответили на все вопросы и обращения участников акции, психотерапевты и психологи провели тестирование на предмет выявления депрессивных расстройств.

Психологическую экспресс-диагностику на уровень зависимости от табака, алкоголя и других психоактивных веществ осуществили специалисты-наркологи, которые также ответили на вопросы, связанные с потреблением алкоголя и табака, дали необходимые рекомендации тем, кто настроен избавиться от зависимости.

Обо всех акциях, где можно проверить свое здоровье бесплатно и без очередей, мы всегда сообщаем на Myslo. Будем держать руку на пульсе. 

Для справки

Смокелайзер — это газоанализатор, прибор для определения концентрации угарного газа в выдыхаемом воздухе.

Пульсосиметр — прибор для определения частоты сердечных сокращений и показателя сатурации (насыщенности кислородом гемоглобина артериальной крови).

Кардиовизор — прибор измерения сигнала ЭКГ.

 

Автор: Юлия Королева, вчера, в 11:41 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
диагностика ракапровериться на ракакция

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Арсенал» приглашает болельщиков в фан-зону
«Арсенал» приглашает болельщиков в фан-зону
Выставка коз в Туле: Где посмотреть на козлят и научиться делать козий сыр?
Выставка коз в Туле: Где посмотреть на козлят и научиться делать козий сыр?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.