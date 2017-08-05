В центре Тулы снесли бывший фонтан

Фото Елены Рябиковой.

На этом месте ко Дню города появится скульптура «Место встречи».

Сегодня, 5 августа начались работы по благоустройству сквера на пересечении проспекта Ленина и улицы Первомайской.

Первым делом снесли самую большую клумбу, когда-то бывшую фонтаном. Напомним, Фонтаны на пр. Ленина превратили в клумбы чуть больше года назад из-за невозможности дальнейшей эксплуатации: погружные насосы запрещены к использованию.

Сегодня экс-фонтан и вовсе перестал существовать – его снесли.

Здесь будет расположена скульптурная композиция «Место встречи». Открытие ее запланировано на 8 сентября.

Автор композиции – скульптор Зураб Церетели. Это будет его подарок Туле ко Дню города.