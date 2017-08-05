Минздрав назвал предельные сроки ожидания медпомощи

Министерство здравоохранения РФ уточнило, через какое максимальное время пациенту должна быть оказана медицинская помощь.

По сообщению пресс-службы ведомства, максимальные сроки ожидания приема специалистов и проведения различных анализов прописаны в программе государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи.

Так, например, врач-терапевт должен принять пациента в срок, не превышающий 24 часа с момента обращения, врач-специалист - в течение двух недель.

Лабораторные исследования и большинство инструментальных исследований также должны быть проведены в течение двух недель. А вот такую сложную диагностику, как компьютерная и магнитно-резонансная томография, по полису ОМС можно ждать в течение месяца, но не более.

Если эти сроки нарушаются или если пациент не знает, сколько необходимо ждать того или иного исследования, то, как советует Минздрав, необходимо сразу же обращаться к сотрудникам страховой медицинской организации, в которой застрахован пациент.