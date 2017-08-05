Как в Туле отметили День пряника: большой репортаж

Фото Светланы Чирковой.

5 августа в оружейной столице прошел II межрегиональный фестиваль – День пряника.

В Тулу съехались пряничных дел мастера из Орловской, Калужской, Нижегородской, Архангельской, Московской, Псковской, Ярославской областей, а также Москвы и Санкт-Петербурга. На Соборной площади кремля свои варианты лакомства представили более 20 производителей.

Главным героем стал символ праздника - Пряня.

На стенде Петербургского фестиваля «Мир пряника» были представлены лучшие пряничные бренды России и мира.

Наталья Лазарева - Пряник - это самое благодатное кондитерское изделие, в котором можно воплотить все свои творческие амбиции. На нашем фестивале мастера из разных областей изготавливают 150-метровый город, где все вделано из пряников: соборы, дома, машины, дороги. Сейчас в экспозиции представлены пряники из Боливии, Германии, Норвегии, Хорватии, Польши, Финляндии, Белоруссии, Казахстана, Украины, Японии, а также работы из 29 городов России.

Тульские производители приоткрыли секреты изготовления лакомства и предложили гостям изготовить свой собственный пряник в настоящей дровяной печи.

Ольга Петрова, ООО "Медовые традиции" - Наша фабрика приобрела печь на дровах. В ней мы можем выпекать пряники так же, как и 300 лет назад. Один из секретов тульского пряника – форма. Пряничные формы вручную изготавливаются из березы. Самое главное в ней - совместить пропорции. Дальше в форму впечатывают тесто, поэтому тульский пряник и называется «печатный», потом кладут начинку, закрывают донышко. Если поставить деревянную форму в печь, она сгорит, поэтому перед отправкой на выпечку пряники выбиваются из формы. И потом каждый пряник покрываем сахарной глазурью.

Юные гости праздника смогли прокатиться на старинном русском аттракционе «Закрутиха».

Туляки и гости города менялись силами в постройке дома из пряников, на скорость кипятили самовар и сложили пазл с изображением Одоевских ворот Тульского кремля из пастилы.

Организаторы устроили флешмоб, в котором все желающие исполнили общий танец под песню, специально написанную для фестиваля.

Сергей Кузнецов – Мне, как коренному туляку, очень приятно, что пряники любят не только у нас, но и в других регионах. Было интересно попробовать пряники из других городов! Сегодня здесь собралось много людей. Получилось очень весело.

Ольга Шестова – У нас сегодня в планах все: попробовать пряники, разрисовать даже, возможно, купить сувениры. Это что-то действительно интересное. Давно надо было такие праздники устраивать.

У Спасской башни кремля расположился Летний кинотеатр под открытым небом, где в удобных шезлонгах на тенистом газоне гости праздника смотрели мультфильмы, короткометражки, победившие на региональном фестивале любительского кино, а завершил программу показов легендарный «Афоня» - фильм-победитель зрительского голосования.

В финале праздника выступила группа «Балаган Лимитед».