По факту смерти двухлетней девочки в Тульской облбольнице возбуждено уголовное дело

Несмотря на оказанную помощь, спасти жизнь малышки не удалось. Следователи полагают, что врачи ненадлежащим образом отнеслись к своим обязанностям.

В апреле бригада «скорой медицинской помощи» доставила в Тульскую областную клиническую больницу двухлетнюю девочку с ожогами 50% тела. «Слобода» писала об этом. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти жизнь ребёнка не удалось.

По результатам проверки следственными органами СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Следователи считают, что медработники ненадлежащим образом отнеслись к своим профессиональным обязанностям.

Причиной стала трагическая случайность – малышка опрокинула на себя чайник с кипятком. С сильными ожогами её доставили в больницу, но медики оказались бессильны. Сейчас правоохранители проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств дела. Расследование продолжается.