Когда общественный транспорт Тулы будет ходить по расписанию?

Фото Дмитрия Дзюбина и Алексея Пирязева.

Новые микрорайоны требуют расширения маршрутной сети общественного транспорта. Но не всегда количество равно качеству. Немаловажную роль играют и дороги, по которым этот транспорт ездит. Нареканий к дорожно-транспортной отрасли у туляков накопилось много.

Как решить эти проблемы рассказал заместитель главы администрации города – начальником управления по транспорту и дорожному хозяйству Тулы Алексей Крыгин на прямой линии с читателями Myslo.

Когда движение по улице Осташева будет осуществляться строго по правилам дорожного движения? Нас, жителей этой улицы, очень волнует тема безопасности и соблюдения водителями большегрузных автомобилей скоростного режима и максимально допустимой нагрузки для фур. Елена Иванова, Тула.

– Знаки ограничения скорости на улице Осташева установлены, но администрация не может контролировать скорость, с которой едут автомобили. Для этого мы направим письмо в ГИБДД с просьбой провести серию рейдов. Что же касается установки камер видеонаблюдения на данном участке дороги – это полномочия Минтранса Тульской области. Мы совместно с ним проработаем этот вопрос.

У дома №11 на улице Новомосковской всегда была остановка. Но три года назад ее убрали. В наших домах живет много пенсионеров. Нам даже два килограмма картошки донести тяжело. За то, чтобы общественный транспорт доезжал до наших домов, мы бились несколько лет. А теперь получается все зря? Наши дома вновь отрезаны от города, все население просит восстановить остановку. Мария Малыгина, Тула

– Без выхода на место решить вашу проблему не удастся. Еженедельно по субботам я совершаю объезд города. В течение двух недель мы с вами созвонимся и определим дату встречи.

Задать вопрос Алексею Крыгину можно было не только, позвонив во время прямой линии, но и оставить в комментариях под ее анонсом на сайте Myslo. Примерно половина из них связана была со строительством и ремонтом дорог в Туле.

– Мы планируем свою на работу, основываясь на пожеланиях жителей. Вопросы благоустройства города обсуждаются на каждой встрече с ТОСами, – рассказал Алексей Крыгин. – Жители сами расставляют приоритеты, что конкретно они хотят видеть в первую очередь: детскую площадку, ремонт дороги или благоустройство сквера. На основе этого и составляется план работ. Что касается ремонта дорог, то сейчас программа сверстана на три года, в ближайшее время составим 5-летнюю также исходят из пожеланий жителей. Естественно угодить всем нельзя, но мнение большинства жителей он, несомненно, учитывает.

Что касается планов по строительству дорог и тротуаров, то в 2017 году появится пешеходная зона на автодороге «Тула – Яковлево» в поселке Плеханово, Хрущево, Барсуки, Ленинский, в 2019 году – в Алешне. Также в этом году будет подготовлен проект строительства дороги на улице Хворостухина, которая соединит улицу Бондаренко и Кирова. В Привокзальном округе в 2017 году появится тротуар на автодороге Тула – Белев и будет подготовлен проект строительства подъезда к населенному пункту Петровское.

Также в планах на ближайшие несколько лет значится составление проектно-сметной документации для продления дублера проспекта Ленина.

– Зеленстрой-2 сейчас активно застраивается. Все автомобилисты, независимо от направлений маршрута движения из микрорайона будут выезжать на проспект Ленина. Застройщик готов взять на себя обязательства по строительству дороги из Зеленстроя-2 до улицы Маргелова. Мы же со своей стороны прорабатываем возможность за счет бюджета города продлить Дублер проспекта Ленина до Рязанской, чтобы тем, кто направляется на нее и двигается по Дублеру не приходилось съезжать на проспект, а потом поворачивать на Рязанскую. Так будет логичнее. Кроме этого собираемся соединить Маргелова с улицей Овражная, – пояснил начальник управления.

- Я живу в доме №10 по улице Фрунзе. С одной стороны шлагбаум поставили жители соседнего двора, с другой стороны односторонняя улица Братьев Жабровых. У нас пять подъездов, и мы не можем попасть к себе домой напрямую. Приходится делать крюк в километр. Аналогичная ситуация со скорой, пожарными и другими. Как им проезжать? Елена Анатольевна, Тула.

– Организовать движение в другую сторону возможно, но для этого вам надо с жителями домов по улице Братьев Жабровых и Свободы провести собрание и решить, в какую сторону должно осуществляться движение по этой дороге. Потому что если изменить направление, в такой же ситуации, как вы, окажутся те, кто живет ближе к лице Лейтейзена. Придите к какому-то единому мнению, и тогда мы изменим. В целом, как показывает практика, введение одностороннего движения существенно разгружает дороги.

Что касается общественного транспорта Тулы, то работа по совершенствованию маршрутов ведется постоянно. С учетом застройки города до новых микрорайонов продлены несколько автобусных маршрутов: до микрорайона Левобережный №51 и 5; до микрорайона Петровский №36, 36А и 66; до ЖК Молодежный №12 и 34.

– Маршрут автобуса №5 мы отработали с огромным количеством туляков. Жителей улиц Гастелло, Фучика жаловались, что не могут попасть в больницу, а в Левобережном просили, чтобы была возможность попасть в Пролетарский округ. На основании этих обращений мы и открыли маршрут №5, который связал Облроддом, Чаплыгина, Металлургов и Левобережный. Он охватывает все основные точки, о которых говорили нам туляки.

Интервал же движения общественного муниципального транспорта связан с интенсивностью движения коммерческого. По словам Алексея Крыгина, график движения муниципалов контролируется Центральной диспетчерской службой. А вот отследить, чтобы проверить соблюдение графика маршрутками, управлению приходится проводить натурные замеры.

– Расписание в каком-то смысле объединяет муниципальный и коммерческий транспорт. Например, если на маршруте работает 50 единиц коммерческого транспорта с интервалом 3-5 минут, столько же выставлять на линию муниципального неправильно. В межпиковое время количество пассажиров сокращается, а вслед за ними и водители маршруток начинают увеличивать интервал движения, несмотря на утвержденное расписание, – пояснил Алексей Крыгин.

Поделился начальник управления и своим виденьем, как в идеале должна выглядеть маршрутная сеть Тулы, чтобы пробок стало меньше, а удобства для пассажиров больше.

– Что касается выделенной полосы для общественного транспорта, то для Тулы здесь нет почвы для разговора. Наша архитектурная застройка такова, что ширина дорог не постоянна и, если в отдельных местах выделенную полосу можно сделать, то при сужении транспортный поток упрется в «бутылочное горлышко». В идеале по магистральным улицам города должен ходить только транспорт большой вместимости, а малой – на второстепенных. В этом случае целесообразно и введение евробилета – оплаты проезда исходя из времени, которое нужно потратить на дорогу, даже если при этом пассажир делает несколько пересадок. Но чтобы перейти на такую систему, нужно найти взаимопонимание со всеми коммерческими перевозчиками. Необходимо определить пересадочные узлы в городе, где пассажиры из автобусов малой вместимости будут пересаживаться в большие и продолжать путь. Частично же переводить на такую систему отдельные маршруты нецелесообразно. Те маршруты, которые сейчас есть в Туле, позволяют максимум с одной пересадкой добраться из одного конца города в другой.

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