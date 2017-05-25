В тульской больнице умерла 2-летняя девочка. Губернатор назначил проверку

С момента трагедии прошло 45 дней, но родители до сих пор не знают, от чего именно умерла их дочь.

Трагедия в семье Меликсетовых из Венева произошла вечером 11 апреля. Двухгодовалая Карина находилась на кухне с мамой, когда та, занимаясь домашними делами, на минуту отлучилась в ванную. Но дойти до нее не успела – услышала истошный крик. Малышка потянулась к плите и перевернула на себя чайник с кипятком.

– Вода попала ей на шею, спину и немного на ножки, – рассказала Myslo мама девочки Юлия Меликсетова.

Юлия Меликсетова – Я ее сразу отнесла в ванную, раздела и вызвала скорую. Отвезли её сначала в местную больницу, там ей наложили марлевые повязки, сделали обезболивающий укол и доставили в Тулу в Детскую областную больницу в отделение ожоговой хирургии. Примерно в 19.50 мы уже были в приемном отделении. Ещё минут двадцать ушло на оформление документов.

Девочку положили в реанимацию, но матери остаться не разрешили. Принимавшие медики пояснили: ожог небольшой, все будет хорошо, в больнице современное оборудование, видеонаблюдение, все под контролем.

– Ребёнок уже не плакал – ей же сделали обезболивающее, дочка разговаривала со мной. Ничто не предвещало беды. Дежурный врач сказал, что будет делать ей перевязки, но конкретное лечение определит при детальном осмотре ребенка. Договорились, что после полуночи созвонимся. Звоню, первый мой вопрос: «Ребенок будет жить?»

– Конечно! – говорит врач, – ожог 2-3-й степени, площадь поврежденной поверхности кожи 25%. Смертельного ничего нет. Самое страшное, что вас ждёт, это пересадка кожи. Ребёнок спит, все нормально.

Следующий раз Юлия позвонила в реанимацию уже в половине девятого утра. В ответ услышала, что сейчас пересменка и лучше позвонить минут через двадцать.

– Минут через 20 перезванивает мне какой-то врач и говорит, что ребёнка не удалось спасти, он умер в 5.30. И – никаких объяснений. Только в три часа дня удалось узнать у заведующего отделением, что у моей девочки отказали почки: развилась почечная недостаточность, на фоне этого остановилось сердце, – рассказывает Юлия. – Ее состояние ухудшилось около 4 часов утра. Она лежала под капельницей, а жидкость не выводилась из организма.

Где то самое видеонаблюдение? Почему никто не следил за состоянием ребенка четыре часа? Почему не подключили к аппарату гемодиализа? Эти вопросы родителей малышки Владимира и Юлии Меликсетовых остались до сих пор без ответа.

Владимир Меликсетов – Сейчас все врачи, кто принимал в облбольнице нашу дочь, ушли в отпуска. Мы даже встретиться с ними не можем. Уже 45 дней ребёнка нет, а заключение о вскрытии мы так и не получили. Но ещё до вскрытия нам выдали справку о смерти, и в ней написано, что причина – термический ожог третьей степени, септический шок, – добавляет Владимир. – Заключение о вскрытии отказываются выдавать, говорят, отдадут следователям.

Родители обратились в минздрав Тульской области с требованием выяснить, какие меры приняли врачи для предотвращения или уменьшения почечной недостаточности? Могла ли она развиться менее чем за 12 часов? Как связаны между собой «септический шок» и «почечная недостаточность»?

Сегодня стало известно, что по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина по факту смерти 12 апреля ребенка в Тульской областной клинической больнице начата проверка.

Комментируя данный случай, министр здравоохранения региона Андрей Третьяков сказал:

– Мы детально, самым тщательным образом разберемся в причинах этой трагедии. Материалы по результатам проверки направим в правоохранительные органы. Если медицинские работники виновны, они будут наказаны.