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Владимир Толстой поддержал идею о введении обязательного ЕГЭ по литературе

Владимир Толстой поддержал идею о введении обязательного ЕГЭ по литературе

Потомок знаменитого графа считает, что современная система образования готовит «неконкурентоспособное поколение, которое скоро и двух слов связать не сможет».

Советник президента России по вопросам культуры, праправнук писателя Льва Толстого, Владимир Толстой, поддержал инициативу о введении обязательного единого госэкзамена по литературе. Он заявил, что к подобным новшествам пока не готовы ни ученики, ни педагоги, но сделать это необходимо:

Ни дети, ни учителя, ни родители не хотят осложнять себе жизнь, нагружать дополнительным объемом работы. И мы получаем абсолютно неконкурентоспособное поколение, которое скоро и двух слов связать не сможет.

С соответствующим предложением выступила министр образования РФ Ольга Васильева. Также она считает, что в российских школах необходим обязательный госэкзамен по иностранному языку. Планируется, что сдавать обязательный ЕГЭ по новому обязательному предмету выпускники будут уже в 2022 году. 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:52 −3
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