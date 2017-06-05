Владимир Толстой поддержал идею о введении обязательного ЕГЭ по литературе

Потомок знаменитого графа считает, что современная система образования готовит «неконкурентоспособное поколение, которое скоро и двух слов связать не сможет».

Советник президента России по вопросам культуры, праправнук писателя Льва Толстого, Владимир Толстой, поддержал инициативу о введении обязательного единого госэкзамена по литературе. Он заявил, что к подобным новшествам пока не готовы ни ученики, ни педагоги, но сделать это необходимо:

Ни дети, ни учителя, ни родители не хотят осложнять себе жизнь, нагружать дополнительным объемом работы. И мы получаем абсолютно неконкурентоспособное поколение, которое скоро и двух слов связать не сможет.

С соответствующим предложением выступила министр образования РФ Ольга Васильева. Также она считает, что в российских школах необходим обязательный госэкзамен по иностранному языку. Планируется, что сдавать обязательный ЕГЭ по новому обязательному предмету выпускники будут уже в 2022 году.