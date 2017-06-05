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Черметовский мост в Туле откроют в августе 2017 года
Фото из архива Myslo.

Черметовский мост в Туле откроют в августе 2017 года

Об этом сообщили на еженедельной планерке в администрации города Тулы.

Черметовский мост через Упу в Пролетарском округе начали ремонтировать еще в прошлом году.

Ремонт идет настолько медленными темпами, что после такой работы строительство Суворовского училища можно смело считать чудом. В администрации Тулы говорят: мост планируют-таки сдать в августе этого года. По контракту крайний срок сдачи работ — сентябрь 2017 года.

Черметовский мост находится на ул. Новотульской, по нему автомобили перебираются от ПАО «Тулачермет» в Криволучье и обратно. Это мостовое сооружение в Туле было самым опасным.

В прошлом году корреспонденты Myslo проводили рейд по тульским мостам. Снаружи черметовский мост был зрелищем не для слабонервных: дыры на пешеходных дорожках, ямы в дорожном полотне, гнутые ограждения. Под мостом было ещё страшнее: береговые опоры разрушили постоянно текущие ручьи, тут и там торчала арматура.

Мост был построен в 1972 году, по старой технологии, с «клёпками». И с тех пор капитально не ремонтировался ни разу.

Ранее мост принадлежал «Тулачермету», а когда пришёл в негодность, металлурги сняли его с баланса, «подарив» городу. Сооружение удалось «впихнуть» городу только по решению суда в 2013 году.

Мостовое полотно моста было изношено на 83%.

Общая стоимость работ по ремонту сооружения – более 34 млн рублей. Для ремонта мост полностью закрывать не стали, делают пополосно. И рабочих там всегда 1-2 человека. Оттуда и темпы.

 

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 09:47 +1
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