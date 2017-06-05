В Тульской области за неделю клещи покусали 183 человека

За неделю (с 29 мая по 4 июня) с укусами клещей в больницы Тульской области обратились 183 человека (из них детей – 69).

Всего с начала сезона от клещей пострадали 626 человек (из них 230 детей), что на 23% меньше аналогичного периода 2016 года.

Укусы клещей зарегистрированы в Алексинском, Заокском, Суворовском, Белевском, Киреевском, Одоевском, Донском, Новомосковском, Ефремовском, Щекинском, Плавском, Узловском районах и в Туле. Случаи присасывания отмечаются на территории парков, городской рощи, приусадебных участках, лесополосах.

Проведены акарицидные обработки 573 га территории Тульской области, в том числе 255 га территорий летних оздоровительных учреждений.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области напоминает, что в случае присасывания клеща необходимо обратиться в медицинскую организацию для его удаления.

Исследовать клеща на наличие в нем возбудителей болезней можно в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» (Тула, ул. Оборонная, 114, тел. 37-39-56) или в ООО «Тульская диагностическая лаборатория» (Тула, ул. Московская, 17, тел. 21-23-69).

По вопросам профилактики инфекций, передающимися клещами, звоните по телефонам: 37-07-06, 37-33-25, 37-30-77.