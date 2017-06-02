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Автопробег до Байкала: туляки проехали уже больше 4000 километров

Автопробег до Байкала: туляки проехали уже больше 4000 километров

Алексей Евпятьев и Павел Ширлыков доехали до Красноярска.

Продолжаем следить за автопутешествием Алексея Евпятьева и Павла Ширлыкова. 25 мая ребята отправились в автопробег до Байкала! На автомобиле «Ниссан Мурано» туляки планируют объехать ключевые города на маршруте:

  • туда: Тула — Рязань — Пенза — Сызрань — Самара — Уфа — Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск — Кемерово — Красноярск -Иркутск — Улан-Удэ;
  • обратно: Иркутск — Красноярск — Томск — Новосибирск — Омск — Тюмень — Екатеринбург — Пермь — Ижевск — Набережные Челны — Казань — Чебоксары — Нижний Новгород — Владимир — Покров — Тула.

Информационный партнер автопробега — портал Myslo.

 

Путешественники побывали в Кемерово.

Добрались до Мариинска.

А сегодня Алексей и Павел доехали до Красноярска!

Там автопутешественники посетили фанпарк «Бобровый лог». Красивое и живописное место!

Больше информации о передвижениях ребят ищите в группе ВКонтакте.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:13 +3
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