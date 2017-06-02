Автопробег до Байкала: туляки проехали уже больше 4000 километров
Алексей Евпятьев и Павел Ширлыков доехали до Красноярска.
Продолжаем следить за автопутешествием Алексея Евпятьева и Павла Ширлыкова. 25 мая ребята отправились в автопробег до Байкала! На автомобиле «Ниссан Мурано» туляки планируют объехать ключевые города на маршруте:
- туда: Тула — Рязань — Пенза — Сызрань — Самара — Уфа — Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск — Кемерово — Красноярск -Иркутск — Улан-Удэ;
- обратно: Иркутск — Красноярск — Томск — Новосибирск — Омск — Тюмень — Екатеринбург — Пермь — Ижевск — Набережные Челны — Казань — Чебоксары — Нижний Новгород — Владимир — Покров — Тула.
Информационный партнер автопробега — портал Myslo.
Путешественники побывали в Кемерово.
Добрались до Мариинска.
А сегодня Алексей и Павел доехали до Красноярска!
Там автопутешественники посетили фанпарк «Бобровый лог». Красивое и живописное место!
Больше информации о передвижениях ребят ищите в группе ВКонтакте.
Другие статьи по темам
Прочее