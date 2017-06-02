В Киреевском районе угнанную «Тойоту» нашли сгоревшей

Фото: riavrn.ru.

В Киреевском районе в полицию с заявлением об угоне машины обратился житель поселка Головеньки. Владелец сообщил, что у него угнали иномарку «Тойота Королла» 1992 года выпуска.

Полицейские обнаружили похищенное авто сгоревшим в районе бывшей шахты № 9.

Сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых: ранее судимого за аналогичные преступления 24-летнего жителя деревни Зуборевка и его 26-летнего подельника.

Мужчины сознались в совершении преступления. В пресс-службе УМВД по Тульской области рассказали, что в полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.