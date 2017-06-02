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В Киреевском районе угнанную «Тойоту» нашли сгоревшей
Фото: riavrn.ru.

В Киреевском районе угнанную «Тойоту» нашли сгоревшей

Полиция задержала двоих подозреваемых.

В Киреевском районе в полицию с заявлением об угоне машины обратился житель поселка Головеньки. Владелец сообщил, что у него угнали иномарку «Тойота Королла» 1992 года выпуска.

Полицейские обнаружили похищенное авто сгоревшим в районе бывшей шахты № 9.

Сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых: ранее судимого за аналогичные преступления 24-летнего жителя деревни Зуборевка и его 26-летнего подельника.

Мужчины сознались в совершении преступления. В пресс-службе УМВД по Тульской области рассказали, что в полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:37 0
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