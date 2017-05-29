Туляки отправились в автопробег до Байкала

Фото участников.

Ребята уже посетили Рязань, Пензу, Сызрань, Самару и Уфу.

25 мая двое туляков — Алексей Евпятьев и Павел Ширлыков — отправились в автопробег до Байкала! На автомобиле «Ниссан Мурано» ребята планируют объехать ключевые города на маршруте:

туда: Тула — Рязань — Пенза — Сызрань — Самара — Уфа — Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск — Кемерово — Красноярск -Иркутск — Улан-Удэ;

Тула — Рязань — Пенза — Сызрань — Самара — Уфа — Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск — Кемерово — Красноярск -Иркутск — Улан-Удэ; обратно: Иркутск — Красноярск — Томск — Новосибирск — Омск — Тюмень — Екатеринбург — Пермь — Ижевск — Набережные Челны — Казань — Чебоксары — Нижний Новгород — Владимир — Покров — Тула.

– Цель нашего пробега – привить страсть к автопутешествиям, показав просторы России. Мы хотим обратить внимание людей на большие и малые города нашей родины, продемонстрировать красоты Байкала.

Таким способом мы хотим увлечь заядлых и начинающих путешественников отдыхом в своей стране. Нашими глазами и объективами камер мы хотим показать природную красоту России и бескрайность её просторов, – рассказывают ребята.

Туляки уже посетили Рязань, Пензу, Сызрань, Самару и Уфу. Теперь Алексей и Павел направляются в Челябинск.

Информационный партнер автопробега – портал Myslo.

Пожелаем ребятам удачи! Следить за передвижениями путешественников можно на Myslo или в группе ВКонтакте.