новости
новости
Регистрация
Туляки отправились в автопробег до Байкала
Фото участников.

Туляки отправились в автопробег до Байкала

Ребята уже посетили Рязань, Пензу, Сызрань, Самару и Уфу.

25 мая двое туляков — Алексей Евпятьев и Павел Ширлыков — отправились в автопробег до Байкала! На автомобиле «Ниссан Мурано» ребята планируют объехать ключевые города на маршруте:

  • туда: Тула — Рязань — Пенза — Сызрань — Самара — Уфа — Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск — Кемерово — Красноярск -Иркутск — Улан-Удэ;
  • обратно: Иркутск — Красноярск — Томск — Новосибирск — Омск — Тюмень — Екатеринбург — Пермь — Ижевск — Набережные Челны — Казань — Чебоксары — Нижний Новгород — Владимир — Покров — Тула.

– Цель нашего пробега – привить страсть к автопутешествиям, показав просторы России. Мы хотим обратить внимание людей на большие и малые города нашей родины, продемонстрировать красоты Байкала.

Таким способом мы хотим увлечь заядлых и начинающих путешественников отдыхом в своей стране. Нашими глазами и объективами камер мы хотим показать природную красоту России и бескрайность её просторов, – рассказывают ребята.

Туляки уже посетили Рязань, Пензу, Сызрань, Самару и Уфу. Теперь Алексей и Павел направляются в Челябинск. 

 

 

Информационный партнер автопробега – портал Myslo.

Пожелаем ребятам удачи! Следить за передвижениями путешественников можно на Myslo или в группе ВКонтакте.

Галерея
Автопробег до Байкала, Фото: 1
Автопробег до Байкала, Фото: 2
Автопробег до Байкала, Фото: 3
Автопробег до Байкала, Фото: 4
Автопробег до Байкала, Фото: 5
Автопробег до Байкала, Фото: 6
Автопробег до Байкала, Фото: 7
Автопробег до Байкала, Фото: 8
Автопробег до Байкала, Фото: 9
Автопробег до Байкала, Фото: 10
Автопробег до Байкала, Фото: 11
Автопробег до Байкала, Фото: 12
Автопробег до Байкала, Фото: 13
Автопробег до Байкала, Фото: 14
Автопробег до Байкала, Фото: 15
Автопробег до Байкала, Фото: 16
Автопробег до Байкала, Фото: 17
Автопробег до Байкала, Фото: 18
Автопробег до Байкала, Фото: 19
показать все фотографии
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:40 +5
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
автопробегпутешествия

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Управляющие компании Тулы будут штрафовать за некошеную траву во дворах
Управляющие компании Тулы будут штрафовать за некошеную траву во дворах
В Туле рано утром сгорел автомобиль
В Туле рано утром сгорел автомобиль
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.