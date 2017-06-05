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Тульские путешественники добрались на машине до Байкала

Тульские путешественники добрались на машине до Байкала

Алексей Евпятьев и Павел Ширлыков выехали из Тулы 25 мая.

Автопробег из Тулы до Байкала успешно завершен. Алексей Евпятьев и Павел Ширлыков добрались до места назначения.


Информационный партнер автопробега – портал Myslo.

Напомним, ребята стартовали на автомобиле «Ниссан Мурано» 25 мая. У них за плечами более 4000 километров, множество городов и поселков, а также море эмоций!

Вчера, 4 июня, Алексей и Павел на пароме добрались до Ольхона.

 

 

 

О дальнейших планах путешественников Myslo расскажет позже. Следите за новостями о передвижениях ребят в группе ВКонтакте.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:20 +6
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