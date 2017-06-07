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Туляк Алексей Евпятьев: «До Байкала российские дороги в хорошем состоянии»

Туляк Алексей Евпятьев: «До Байкала российские дороги в хорошем состоянии»

Путешественник рассказал о том, что больше всего волнует наших читателей.

Продолжаем следить за автопробегом туляка Алексея Евпятьева и волгодонца Павла Ширлыкова. 25 мая ребята отправились на своей машине «Ниссан Мурано» до Байкала. Преодолев огромное расстояние, путешественники добрались до цели!

Галерея
Путешественники добрались до Байкала, Фото: 1
Путешественники добрались до Байкала, Фото: 2
Путешественники добрались до Байкала, Фото: 3
Путешественники добрались до Байкала, Фото: 4
Путешественники добрались до Байкала, Фото: 5
Путешественники добрались до Байкала, Фото: 6
Путешественники добрались до Байкала, Фото: 7
Путешественники добрались до Байкала, Фото: 8
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Дальше по курсу — Улан-Удэ.

 

 

 

Но не только байкальские красоты интересуют туляков. Многие хотят узнать качество российских дорог. На этот вопрос ответил Алексей Евпятьев.
 
– Мы были по-хорошему удивлены и обрадованы, что вплоть до самого Иркутска и до Ольхона дорога очень достойная. Поверьте, она вполне на уровне европейской части России. По две полосы в каждом направлении с газоном посередине — такое встречается примерно за 20 км до областных городов.
 

Информационный партнер автопробега — портал Myslo.
Но на больших перегонах дорога по одной полосе, но разметка, знаки и отбойники есть. И, как кто-то писал на Myslo, не хочется сломаться на трассе, где вокруг ни души! Поверьте, доехав сюда, мы такого не встретили.
 
Всегда есть какие-то населённые пункты, есть заправки. Начиная уже с Новосибирска они встречаются пореже.
 
Был плохой участок между Курганом и Ишимом, до села Бердюжье, там убито около 20 км дороги. Но там болото по краям трассы, из-за этого асфальт, видимо, не держится. И в масштабе 6000 км это не стоит разговоров. По заправкам, необходимости в запасной канистре у нас не возникало! Одним словом, до Байкала наша страна, вполне обжита вдоль трассы, — поделился увиденным Алексей.

 

 

 

 
Больше информации о передвижениях ребят в группе ВКонтакте.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:54 +2
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