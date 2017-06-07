Туляк Алексей Евпятьев: «До Байкала российские дороги в хорошем состоянии»

Путешественник рассказал о том, что больше всего волнует наших читателей.

Продолжаем следить за автопробегом туляка Алексея Евпятьева и волгодонца Павла Ширлыкова. 25 мая ребята отправились на своей машине «Ниссан Мурано» до Байкала. Преодолев огромное расстояние, путешественники добрались до цели!

Дальше по курсу — Улан-Удэ.

Но не только байкальские красоты интересуют туляков. Многие хотят узнать качество российских дорог. На этот вопрос ответил Алексей Евпятьев.

– Мы были по-хорошему удивлены и обрадованы, что вплоть до самого Иркутска и до Ольхона дорога очень достойная. Поверьте, она вполне на уровне европейской части России. По две полосы в каждом направлении с газоном посередине — такое встречается примерно за 20 км до областных городов.



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Но на больших перегонах дорога по одной полосе, но разметка, знаки и отбойники есть. И, как кто-то писал на Myslo, не хочется сломаться на трассе, где вокруг ни души! Поверьте, доехав сюда, мы такого не встретили.

Всегда есть какие-то населённые пункты, есть заправки. Начиная уже с Новосибирска они встречаются пореже.

Был плохой участок между Курганом и Ишимом, до села Бердюжье, там убито около 20 км дороги. Но там болото по краям трассы, из-за этого асфальт, видимо, не держится. И в масштабе 6000 км это не стоит разговоров. По заправкам, необходимости в запасной канистре у нас не возникало! Одним словом, до Байкала наша страна, вполне обжита вдоль трассы, — поделился увиденным Алексей.