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Под Тулой в ДТП пострадали девушка и двое детей
Фото Myslo.

Под Тулой в ДТП пострадали девушка и двое детей

Все обстоятельства аварии выясняются.

Сегодня, 2 июня, на Новомосковском шоссе (поворот на Прилепы) произошла авария. Об этом в редакцию Myslo сообщил очевидец. Столкнулись ВАЗ-21099 и ВАЗ-2114.

По предварительной информации, пострадала 16-летняя девушка. У нее перелом ключицы. Также пострадали два ребенка — 6 и 7 лет. У них подозрение на сотрясение мозга. Всех троих госпитализировали. 

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Все обстоятельства выясняются.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:58 +2
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