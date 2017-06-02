Алексей Дюмин заступился за малый бизнес

На панельной сессии Петербургского международного экономического форума губернатор Тульской области Алексей Дюмин высказался в защиту малого и среднего бизнеса, пояснив, что «старые нормативы не отвечают современным реалиям».

Алексей Дюмин:

– Приведу пример давления старых нормативов на малый бизнес. Например, гостиница. Приезжают в нее иностранные туристы. Так вот владельцам гостиницы надо бумаги в миграционную службу везти. Почему это нельзя сделать в электронном виде?! Надо пересмотреть многие нормативные акты, потому что они 80-х годов прошлого века.

Как сказал в ответ советник Президента РФ Белоусов, губернаторы имеют право законодательной инициативы: «Действуйте!»