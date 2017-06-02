В Тульской области разыскивают пропавшую пенсионерку

Она пропала в Калужской области, но может находиться в нашем регионе.

23 мая в Калужской области пропала 76-летняя женщина. Алпатову (Пискунову) Людмилу Иннокентьевну разыскивают в нескольких областях. К ее поиску присоединились волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Пропавшая женщина дезориентирована и нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, темно-каштановые волосы, зеленый цвет глаз.

Одежда: белая куртка, темно-синие или серые брюки, черные ботинки.