новости
новости
Регистрация
В Тульской области разыскивают пропавшую пенсионерку

В Тульской области разыскивают пропавшую пенсионерку

Она пропала в Калужской области, но может находиться в нашем регионе.

23 мая в Калужской области пропала 76-летняя женщина. Алпатову (Пискунову) Людмилу Иннокентьевну разыскивают в нескольких областях. К ее поиску присоединились волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Пропавшая женщина дезориентирована и нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, темно-каштановые волосы, зеленый цвет глаз.

Одежда: белая куртка, темно-синие или серые брюки, черные ботинки.

Если вам что-то известно о местонахождении пропавшей пенсионерки, звоните по телефонам: 8-800-700-54-52 или 02, 102.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:47 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
пропала женщинаЛиза Алерт

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области на выходных похолодает
В Тульской области на выходных похолодает
Алексей Дюмин заступился за малый бизнес
Алексей Дюмин заступился за малый бизнес
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.