В Тульской области разыскивают пропавшую пенсионерку
Она пропала в Калужской области, но может находиться в нашем регионе.
23 мая в Калужской области пропала 76-летняя женщина. Алпатову (Пискунову) Людмилу Иннокентьевну разыскивают в нескольких областях. К ее поиску присоединились волонтеры отряда «Лиза Алерт».
Пропавшая женщина дезориентирована и нуждается в медицинской помощи.
Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, темно-каштановые волосы, зеленый цвет глаз.
Одежда: белая куртка, темно-синие или серые брюки, черные ботинки.
Если вам что-то известно о местонахождении пропавшей пенсионерки, звоните по телефонам: 8-800-700-54-52 или 02, 102.
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