Смертельное ДТП с «Лексусом» на стадионе «Арсенал»: виновный до сих пор на свободе

Туляка, который пьяный врезался в арку ворот стадиона, осудили к лишению свободы. Однако он продолжает ходить на работу как ни в чем не бывало.

В ночь на 10 сентября прошлого года в Туле произошло жуткое ДТП: «Лексус» врезался в арку Центрального стадиона. От машины осталась груда железа. В аварии пострадали три человека: двое получили ранения, а 26-летняя женщина скончалась во время транспортировки в больницу.



На фото погибшая девушка. К слову, ее родные не имеют претензий

к виновнику и в суде просили смягчить ему наказание.

Lexus RX 350 принадлежал тогдашнему генеральному директору ПФК «Арсенал» Андрею Никитину. За рулем сидел менеджер по по реализации билетов футбольного клуба Сергей С. Следствие установило: мужчина был пьян.

В феврале 2017 года за пьяное ДТП, повлекшее смерть человека, работника «Арсенала» приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Плюс - лишение прав на три года. Приговор вступил в силу 12 апреля 2017 года.

Как стало известно Myslo, несмотря на приговор, Сергей С. никуда не делся. Ходит на работу, а в колонию его почему-то никто не забирает.

Даже шутки уже пошли, мол, «в колонии мест нет, вот и не взяли». Так вообще бывает?

Myslo обратился с официальным запросом в УФСИН по Тульской области. Как выяснилось, места в колониях-поселениях региона есть. При лимите в 301 осужденного сейчас в них отбывают наказание около 200 человек.

Процедура помещения в колонию-поселение осужденного такова. Приговор из суда направляется в УФСИН, и в течение 10 дней с момента получения документов, сотрудники УФСИН вызывают осужденного к себе. И либо отправляют в колонию централизованно, либо осужденный сам едет туда с вещами.

Но с момента вступления приговора Сергею С. в силу прошло гораздо больше, чем 10 дней. Что же произошло? Почему он до сих пор не отбывает наказание?

Вот что пояснила руководитель пресс-службы тульского УФСИН Маргарита Римар. Поскольку осужденный был зарегистрирован на территории другого региона, документы из суда ушли по месту его регистрации.

И в тульском УФСИН приговора на виновника ДТП до сих пор нет.

Как только приговор получат в Туле, осужденного немедленно направят в колонию. При этом двухлетний срок наказания будет исчисляться с момента его приезда в колонию.