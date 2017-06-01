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Утверждена дорожная карта по сотрудничеству Тульской и Ярославской областей
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Утверждена дорожная карта по сотрудничеству Тульской и Ярославской областей

План мероприятий на ближайшие два года руководители регионов подписали в рамках ПМЭФ-2017.

На Петербургском международном экономическом форуме глава Тульской области Алексей Дюмин и врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов подписали план мероприятий по реализации соглашения о межрегиональном сотрудничестве на 2017 – 2018 годы.

Как отметил Алексей Дюмин, Тульскую и Ярославскую области на протяжении многих лет связывают добрососедские отношения:

Сегодня мы закрепили соглашение о сотрудничестве, подписанное в прошлом году, планом конкретных мероприятий – дорожной картой. Уверен, это позволит более качественно выполнить все наши намерения.

Напомним, соглашение между Тульской и Ярославской областями о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном, культурном и экологическом сотрудничестве было подписано 5 октября прошлого года в рамках Российской агропромышленной выставки «Золотая осень». 

Сюжет: ПМЭФ-2017
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