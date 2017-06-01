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Алексей Дюмин встретился с президентом банка ВТБ Андреем Костиным

Алексей Дюмин встретился с президентом банка ВТБ Андреем Костиным

В ходе Петербургского международного экономического форума они договорились о совместной реализации инвестиционных проектов в Тульской области.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин провёл деловую встречу с президентом – председателем правления банка ВТБ Андреем Костиным. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Алексей Дюмин сообщил о заинтересованности в сотрудничестве между регионом и банком в реализации инвестиционных проектов на территории области:

Банк ВТБ – это в первую очередь финансовая эффективность и нацеленность на успех, а также высокая социальная ответственность.  Будем рады участию ВТБ в крупнейших инвестиционных и инфраструктурных проектах Тульской области.

Банк ВТБ работает в Туле с 1998 года. Клиентская база насчитывает около 1500 корпоративных клиентов – представителей всех отраслей экономики и бизнеса Тульской области.

Отделение банка постоянно принимает активное участие в общественной жизни региона, оказании благотворительной и спонсорской помощи. В рамках Благотворительной корпоративной программы Банка ВТБ «Мир без слёз», направленной на поддержку учреждений детского здравоохранения, уже не раз приобреталось оборудование для тульских больниц.

Сюжет: ПМЭФ-2017
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