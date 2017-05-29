Тульские коммунальщики устраняют последствия урагана

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В работах задействованы бригады Центра гражданской защиты и спасательных работ и МКП «Тулагорсвет».

Как сообщает пресс-служба администрации города, в ЕДДС Тулы поступило более 40 сообщений, связанных с последствиями разгула стихии.

Три звена городских спасателей работают на ликвидации поваленных деревьев и упавших веток. Основная задача – освободить проезжие части дорог, тротуары. Работы продолжатся и ночью. Спасатели работают во взаимодействии с пожарными частями гарнизона, ресурсоснабжающими организациями. В ликвидации также задействована спецтехника.

Три аварийные бригады МКП «Тулагорсвет» проводят изоляцию поврежденных проводов. По информации предприятия, сейчас известно о 31 случае обрыва. В основном уличное освещение повреждено в Пролетарском, Центральном и Привокзальном округах.

Специалисты управления по транспорту и дорожному хозяйству проводят объезд городских территорий с целью выявления подтоплений на дорогах и принятия мер по прочистке засоренной ливневой канализации.