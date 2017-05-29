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Погода в Туле 30 мая: облачность, гроза и ветер

Погода в Туле 30 мая: облачность, гроза и ветер

Синоптики обещают до +22 градусов и низкое атмосферное давление.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе ожидается облачность, местами с прояснениями.

Ночью местами умеренный дождь с грозой, ветер западный 7-12 м/с. Температура – от +9 до +14 градусов.

Днем облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь (по данным сайта Метеоинфо до 2 мм), гроза, ветер северо-западный 6-11 м/с, от 17 до 22 градусов тепла.

Атмосферное давление низкое – 735-740 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:00 0
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