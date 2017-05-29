29 мая стартует основной период сдачи ЕГЭ

В первый день по всей России будут проверять знания выпускников по географии и информатике.

В России начинается основной период ЕГЭ, который пройдет с 29 мая 2017 года по 1 июля. Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

Основная волна начинается с экзаменов по географии и информатике.

Экзамены пройдут во всех субъектах Российской Федерации, а также в 52 странах за рубежом. В экзаменах примут участие около 703 тысяч человек, из них около 617 тысяч человек — выпускники этого года.

Примерно 6 тысяч человек из числа сдающих экзамены — люди с ограниченными возможностями здоровья. Для них будут созданы особые условия прохождения итоговой аттестации, в том числе организовано 14 ППЭ в лечебных учреждениях и более 200 ППЭ на дому.

Ход экзаменов в регионах будут контролировать общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора. Во всех экзаменационных пунктах будет вестись видеонаблюдение в онлайн-режиме, и использоваться технология печати контрольных измерительных материалов (КИМ) и сканирования бланков ответов непосредственно в аудиториях.

Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 14 июня 2017 года.