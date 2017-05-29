В Тульской области в «перевертышах» пострадали четыре человека

Фото УГИБДД по Тульской области.

27 мая в 8.50 на 278-м километре автодороги М-4 «Дон» в направлении Москвы следовал автомобиль «Шкода Фабия» под управлением 42-летнего мужчины. Водитель не справился с управлением, машина опрокинулась в кювет и врезалась в опору моста.

В аварии пострадали водитель и его 41-летняя пассажирка.

29 мая в 18.30 на 152-м километре автодороги «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» в направлении Тулы ехал автомобиль «Хёндэ Солярис». 33-летняя женщина не справилась с управлением и опрокинулась в кювет.

В ДТП пострадали два маленьких ребенка – пятилетняя девочка и четырехлетний мальчик. В салоне автомобиля дети находились в удерживающих устройствах, благодаря которым не получили серьезных травм.