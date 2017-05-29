новости
новости
Регистрация
В Тульской области в «перевертышах» пострадали четыре человека
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Тульской области в «перевертышах» пострадали четыре человека

Среди них – двое детей.

27 мая в 8.50 на 278-м километре автодороги М-4 «Дон» в направлении Москвы следовал автомобиль «Шкода Фабия» под управлением 42-летнего мужчины. Водитель не справился с управлением, машина опрокинулась в кювет и врезалась в опору моста.

В аварии пострадали водитель и его 41-летняя пассажирка.

 

29 мая в 18.30 на 152-м километре автодороги «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» в направлении Тулы ехал автомобиль «Хёндэ Солярис». 33-летняя женщина не справилась с управлением и опрокинулась в кювет.

В ДТП пострадали два маленьких ребенка – пятилетняя девочка и четырехлетний мальчик. В салоне автомобиля дети находились в удерживающих устройствах, благодаря которым не получили серьезных травм. 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:49 0
Другие статьи по темам
Событие
аварияДТП
Место
Тульская область
Прочее
пострадавшие

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области создан кадетский класс Следственного комитета
В Тульской области создан кадетский класс Следственного комитета
29 мая стартует основной период сдачи ЕГЭ
29 мая стартует основной период сдачи ЕГЭ
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.