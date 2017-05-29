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Впервые в Туле прошел финал Международного фестиваля моды «Губернский стиль»
Фото пресс-службы правительства Тульской области и Светланы Буевой.

Впервые в Туле прошел финал Международного фестиваля моды «Губернский стиль»

Экспертный совет фестиваля традиционно возглавил Вячеслав Зайцев.

27 мая в Туле состоялся финал XV Международного фестиваля моды, дизайна и ремёсел «Губернский стиль». Участниками мероприятия стали представители более 25 регионов России, а также дизайнеры из Китайской народной республики, Республики Беларусь, Украины.

Экспертный совет фестиваля традиционно возглавил профессор, президент Национальной академии индустрии моды, действительный член Российской академии художеств, Народный художник России, заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Государственной премии, премий Президента и Правительства России Вячеслав Зайцев.

Участники фестиваля представили свои конкурсные работы в различных дизайнерских номинациях. Начинающие и профессиональные кутюрье презентовали коллекции одежды, отражающие стиль современной жизни, национальные особенности. Были представлены модели театральных костюмов, одежда для детей и школьная форма, вечерняя и свадебная мода.

В экспертном совете фестиваля была депутат Госдумы, член комитета по культуре Наталия Пилюс:

Наталия Пилюс

- Я рада вас видеть на Тульской земле. Действительно, наш регион меняется и меняется очень динамично. Сфера культуры и туризма является безусловным приоритетом, который обозначил губернатор области Алексей Геннадьевич Дюмин. Сейчас в стратегии развития нашего региона это занимает серьезную часть. «Губернский стиль» может внести свой вклад в это. У нас в Туле есть Театр моды, который представляет и украшает множественные торжественные мероприятия своими показами, красивыми костюмами и замечательными манекенщицами.

Очень важно, что студенты нашего университета показывают свои коллекции. Мы видим, что эти люди мыслят современно и креативно. Я уверена, что в дальнейшем у нас будут дизайнерские магазины. Мне хотелось бы молодым дизайнерам пожелать успеха!

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, среди тульских финалистов студентка колледжа профессиональных технологий и сервиса Алина Митяева заняла второе место в номинации «Прет-а-порте», театр моды «Стиль» — второе место в номинации «Перфоманс», студия моды «Креатив» — третье место в номинации «Дебют». Юлия Камерилова из ателье дизайнерской одежды «Жюль Верн» заняла сразу два призовых места — третье место в номинации «Бизнес-идея» и третье в номинации «Радость детства».

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:52 0
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