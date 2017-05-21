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Болельщики «Спартака» заполонили центр Тулы

Болельщики «Спартака» заполонили центр Тулы

Люди в красно-белых шарфах наводнили город. В центре сегодня, кажется, кроме полиции и футбольных фанатов и нет никого!

Как уже сообщал Myslo, 21 мая в связи с футбольным матчем в Туле усилены меры безопасности. Болельщики красно-белых заверили, что, по крайней мере, не будут выбегать на поле.

– Мы пообщались с болельщиками «Спартака», они сказали нам, что прорыв на поле после финального свистка не планируется, – сказал заместитель гендиректора по безопасности клуба Виталий Родионов.

Однако вести себя прилично в городе до матча и после фанаты «Спартака» никому не обещали.

– У нас в «Билле» на Путейской, 5 творился беспредел! – сообщила одна из работниц супермаркета в редакцию Myslo. Футбольные фанаты толпились в ожидании заветных 12.00. А потом начали орать свои кричалки, забегать группами в торговый зал, распихивали алкоголь по карманам!

В супермаркет пришлось вызвать полицейских. Вход в магазин закрыли, чтобы попасть туда можно было только через общий вход в ТЦ «Сарафан». 

А там уже дежурил наряд полиции.

Собственно, в самом торговом центре, ближайшем к Московскому вокзалу, полиции тоже было предостаточно:

Уже через сорок минут после звонка ни одного «красно-белого» в магазине не осталось.

Туляки говорят, что болельщики, приехавшие в город вчера, уже успели устроить беспорядки. Жгли пиротехнику у тульского «белого дома»:

 

 

А сегодня, в ожидании матча, полиция стоит на каждом перекрестке, охраняет входы-выходы в каждый торговый центр. Проспект Ленина очищен от припаркованного транспорта, парковки перетянуты красной лентой.

Особо охраняемая зона – площадь у стадиона.

Болельщики в ожидании матча:

Полицейские машины стоят в центре Тулы парами.

В соцсетях туляки делятся фотографиями о похождениях болельщиков «Спартака»: на одной из тульских многоэтажек уже реет флаг команды.

 

Сегодня в 15.00 на стадионе «Центральный» в Туле пройдет последний матч сезона – 2016/17: тульский «Арсенал» сыграет с московским «Спартаком». Матч рассудит саранский арбитр Александр Егоров.

Напомним, «Арсенал» находится в зоне вылета – на 15-м месте турнирной таблицы.

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