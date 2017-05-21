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В Левобережном под Белевом загорелся жилой дом
Фото ГУ МЧС РФ по Тульской области.

В Левобережном под Белевом загорелся жилой дом

Пожар тушили МЧС и добровольная пожарная команда.

21 мая 2017 года в 7.12 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании в кирпичном доме, расположенном в Совхозном поселке Белевского района (муниципальное образование Левобережное).

На место происшествия выехали два пожарных расчета ПСЧ-104, ПСЧ-45 и добровольная пожарная команда «Алтухово».

Пожар был потушен за 4 минуты, никто не пострадал.

 


Фото с места происшествия.


В результате происшествия в одной из квартир выгорела прихожая, закоптились стены и потолок по всей площади, в другой квартире обгорел пол, окно, закоптились стены и потолок по всей площади.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 3 единицы техники.

Причина пожара устанавливается.

 

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 10:45 0
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Событие
пожаржилой домсгорели квартиры
Место
Белевский районЛевобережное

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