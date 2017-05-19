В Туле усилят меры безопасности во время матча «Арсенала» со «Спартаком»

Тысячи фанатов "Спартака" после матча с "Тереком" выбежали на поле.

18 мая в правительстве Тульской области прошло совещание, на котором обсуждался комплекс мер по обеспечению безопасности и правопорядка в день проведения матча «Арсенал» — «Спартак».

Председатель правительства Юрий Андрианов отметил, что предстоящее противостояние вызывает большой ажиотаж: на данный момент все билеты на матч проданы, ожидается большое количество болельщиков столичной команды.

«У нас есть опыт проведения спортивных мероприятий подобного масштаба. И в этот раз организация, должна быть на самом высоком уровне — такую задачу поставил губернатор», — сказал Андрианов.

В ходе совещания было отмечено, что правоохранительные органы примут все необходимые меры для обеспечения безопасности болельщиков, жителей города и спортсменов. Для гостей из столицы планируется организовать бесплатный трансфер от Московского вокзала до стадиона и обратно. Вход на гостевой фанатский сектор будет осуществляться только со стороны улицы Агеева.

Отметим, что болельщики «Спартака» уже два матча празднуют чемпионство команды на футбольном поле. В Москве после финального свистка тысячи фанатов выбежали на поле.