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Виталий Мутко призвал болельщиков «Спартака» вести себя в Туле достойно
Фото msk.kprf.ru

Виталий Мутко призвал болельщиков «Спартака» вести себя в Туле достойно

Президент Российского футбольного союза напомнил фанатам о том, что они должны вести себя достойно и в рамках дозволенного.

Цитату Виталия Мутко приводит ТАСС.

– Всю квоту «Спартак» выкупил, поэтому, конечно, меры безопасности будут усилены.

Надеюсь, что клуб поработает со своими болельщиками, и хочу попросить фанатов праздновать достойно, в рамках дозволенного.

В определенной степени на игре с «Тереком», когда вручали кубок, какие-то организационные вещи, может быть, были нарушены, но в целом надо отметить, что болельщики сделали все, что обещали. Никаких эксцессов, проблем не было, и все прошло в добросовестной обстановке без агрессии», — сказал Мутко.

Исторически сложилось, что болельщики тульского клуба поддерживают не только свою команду, но и московский ЦСКА — принципиального соперника «Спартака». Из-за этого у туляков не складываются отношения с фанатами красно-белых.

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