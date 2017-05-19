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Фанаты «Спартака»: прорыв на поле стадиона «Арсенал» после финального свистка не планируется

Фанаты «Спартака»: прорыв на поле стадиона «Арсенал» после финального свистка не планируется

Болельщики в этом заверили ФК «Арсенал».

Футбольный клуб «Арсенал» привлечет сотрудников частных охранных предприятий (ЧОП) для обеспечения безопасности на матче 30-го тура чемпионата России против «Спартака», пишет «ТАСС».

– На матче против «Спартака» наш клуб привлечет сотрудников ЧОП, увеличит количество контролеров-распорядителей, стюардов. Плюс свою работу вне чаши стадиона будут выполнять правоохранительные органы.

Мы пообщались с болельщиками «Спартака», они сказали нам, что прорыв на поле после финального свистка не планируется.

Мы с нетерпением ждем этого матча и сделаем все возможное для комфортного пребывания гостей в нашем городе, — рассказал заместитель генерального директора по безопасности клуба Виталий Родионов.

Напомним, ранее на совещании в правительстве Тульской области также поднимался вопрос об обеспечении безопасности в день проведения матча.

Сюжет: Арсенал
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:14 −1
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