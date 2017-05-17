Инвалид полгода не может добиться ремонта крыши

Фото Дмитрия Дзюбина

По ее словам, управляющая компания «Ваш дом» упорно игнорирует ее звонки и жалобы.

Любовь Чернуха

— Когда ночью идет дождь, то я вообще не включаю дома свет — боюсь короткого замыкания. А если с грозой, то страшно становится еще больше: если вдруг молния ударит, так я ж не успею выскочить из квартиры, — рассказывает Любовь Александровна.

Женщина — инвалид второй группы. Еще в 2014 году по медицинским показаниям ей ампутировали часть правой ноги. Рана долго не заживала. На протяжении двух лет Любовь Чернуха перенесла в общей сложности семь операций. По возвращении из больницы в июле 2016 года обнаружила, что в ее квартире на пятом этаже течет потолок, аккурат рядом с люстрой.

— Сначала это было маленькое пятно. Но когда осенью полили сильные дожди, пятно начало разрастаться, свет — мерцать.

Звоню в ЖЭУ — никакой реакции. Начал течь потолок и на кухне, и в ванной. Я до депутатов дозвонилась, осенью прислали бригаду, сделали вроде бы крышу, пришли, попросили подписать. Ну откуда я знаю, что они там, на крыше, сделали? Но протечки прекратились, — поясняет Любовь Александровна.

А после уборки наледи с крыши все возобновилось.

— 29 декабря и 17 января сотрудники управляющей компании долбили ломом наледь. Так долбили, что дом содрогался. Я открываю окно, говорю: «Вы что творите?» А они мне: «Нам сказали снять наледь, вот мы и снимаем». Этим ломом им бы по башке дать! Я со страхом ждала весны. Ну и что вы думаете? Весной начал протекать потолок, — продолжает рассказ Любовь Чернуха.

Женщина вновь вызвала сотрудников УК, те составили акт обследования квартиры.

— Написали, что было сыро, а сейчас сухо. Я говорю, что вы пишете? Ноги у меня нет, мозги-то на месте! Мне в ответ говорят, что когда дождь будет, мы придем посмотрим, течёт у вас крыша или нет. В воскресенье приходил электрик, сказал, что заменит проводку, но в ближайшие дни обещали дожди, поэтому придется подождать. Получается, что одним нужно, чтобы пошел дождь, другому — наоборот. Пусть у меня дома не богато, но они угробили и то, что было, — сетует женщина.

Кстати, проблема текущей крыши в этом доме не единична. Одна из стен в подъезде дома покрыта плесенью с пятого по первый этаж.

Попытки редакции выяснить, почему полгода не хватило на ремонт крыши УК «Ваш дом», успехом не увенчались. В офисе самой компании предложили позвонить в ЖЭУ и узнать у них ответ на вопрос. В ЖЭУ же оказалось, что «технический отдел такие вопросы не решает». Какие «такие», осталось за кадром.