В Туле прошел открытый Кубок области по русским шашкам

14 мая в тульском шахматно-шашечном клубе завершился открытый Кубок области по русским шашкам среди юношей и девушек. Соревнования проводились в пять этапов — с января по май — в трёх возрастных группах. В группе 2009 г. р. и моложе победителями стали Мария Овчинникова и Дмитрий Копырин, в средней, 2007-2008 г. р., – Милана Николаева и Владислав Мирошников (все из Тулы).

В старшей группе у девушек победили: Ангелина Михайлова (Тула), Екатерина Бондарчук (Воскресенск), Анастасия Никишина (Чернь).

Наиболее напряженной развернулась борьба в старшей группе у юношей, где за победу боролись кандидаты в мастера спорта Денис Осин и Арсений Цынов. В итоге, одержав победу в четырех этапах, обладателем кубка стал Осин, на втором месте — Цынов и замкнул тройку призеров Игорь Крысько (Белев).

Победители и призеры соревнований получили кубки, медали, грамоты и книги о шашечном искусстве. Всего в соревнованиях приняли участие более 50 шашистов из Тулы и области.