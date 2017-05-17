новости
новости
Регистрация
В Туле прошел открытый Кубок области по русским шашкам

В Туле прошел открытый Кубок области по русским шашкам

Победители и призеры соревнований получили кубки, медали, грамоты и книги о шашечном искусстве.

14 мая в тульском шахматно-шашечном клубе завершился открытый Кубок области по русским шашкам среди юношей и девушек. Соревнования проводились в пять этапов — с января по май — в трёх возрастных группах. В группе 2009 г. р. и моложе победителями стали Мария Овчинникова и Дмитрий Копырин, в средней, 2007-2008 г. р., – Милана Николаева и Владислав Мирошников (все из Тулы).

В старшей группе у девушек победили: Ангелина Михайлова (Тула), Екатерина Бондарчук (Воскресенск), Анастасия Никишина (Чернь).

Наиболее напряженной развернулась борьба в старшей группе у юношей, где за победу боролись кандидаты в мастера спорта Денис Осин и Арсений Цынов. В итоге, одержав победу в четырех этапах, обладателем кубка стал Осин, на втором месте — Цынов и замкнул тройку призеров Игорь Крысько (Белев).

Победители и призеры соревнований получили кубки, медали, грамоты и книги о шашечном искусстве. Всего в соревнованиях приняли участие более 50 шашистов из Тулы и области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:48 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
шашкиспортсмены

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Инвалид полгода не может добиться ремонта крыши
Инвалид полгода не может добиться ремонта крыши
Кого из туляков включили в состав оргкомитета по подготовке к празднованию 500-летия Тульского кремля
Кого из туляков включили в состав оргкомитета по подготовке к празднованию 500-летия Тульского кремля
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.