На проспекте Ленина в Туле восстановлено движение трамваев

Фото из архива Myslo.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Как сообщает пресс-служба, на месте коммунальной аварии в районе педуниверситета восстановили движение трамваев.

Напомним, сегодня, 10 мая, около 12.30 на проспекте Ленина в Туле произошла авария на водоводе, из-за чего оказались затоплены трамвайные пути от остановки «Быткомбинат» до остановки «Педуниверситета».

Сейчас сотрудники «Тулагорводоканала» осушили пути и откачали воду.

Как сообщили позднее — прорвало трубу диаметром 250 мм. В результате аварии от водоснабжения отключили восемь жилых пятиэтажных домов (что составляет примерно 960 жителей).