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Из-за коммунальной аварии на проспекте Ленина почти тысяча туляков остались без воды
Фото Павла Глинского.

Из-за коммунальной аварии на проспекте Ленина почти тысяча туляков остались без воды

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, ориентировочно водоснабжение восстановят к 19.00.

Напомним, сегодня, 10 мая, около 12.30 на проспекте Ленина в Туле произошла авария на водоводе. Как сообщили позднее – прорвало трубу диаметром 250 мм.

В настоящее время затоплены трамвайные пути от остановки «Быткомбинат» до остановки «Педуниверситет».

В результате аварии от водоснабжения отключили восемь жилых пятиэтажных домов (что составляет примерно 960 жителей).

Сотрудники «Тулагорводоканала» организовали работы по откачке воды и осушению трамвайных путей. К работам привлечены также бригады ЕДДС.

Ориентировочно водоснабжение будет восстановлено к 19.00.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 14:17 +2
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