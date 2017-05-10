В Тульской области пропал пожилой мужчина
Александр Федоров из села Воскресенское Дубенского района пропал 25 апреля 2017 года.
Туляков просят помочь в поисках пропавшего мужчины. Александр Николаевич Федоров 1949 г.р. (в объявлении о поиске год рождения указан неверно. – Прим. ред.), проживающий в селе Воскресенское Дубенского района, 25 апреля 2017 года не вышел на работу. Больше о его местонахождении ничего неизвестно.
Приметы: рост 174 см, серо-голубые глаза, широкий нос, густые брови, седые волосы, телосложение среднее, сутулится.
Особые приметы: нет зубов на верхней челюсти.
Был одет: черная вельветовая куртка, фуражка.
Если вы что-либо знаете о местонахождении Александра Федорова, свяжитесь с его дочерью по телефону 8-953-971-96-06 (Оксана).
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