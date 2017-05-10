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В Тульской области пропал пожилой мужчина

В Тульской области пропал пожилой мужчина

Александр Федоров из села Воскресенское Дубенского района пропал 25 апреля 2017 года.

Туляков просят помочь в поисках пропавшего мужчины. Александр Николаевич Федоров 1949 г.р. (в объявлении о поиске год рождения указан неверно. – Прим. ред.), проживающий в селе Воскресенское Дубенского района, 25 апреля 2017 года не вышел на работу. Больше о его местонахождении ничего неизвестно.

Приметы: рост 174 см, серо-голубые глаза, широкий нос, густые брови, седые волосы, телосложение среднее, сутулится. 

Особые приметы: нет зубов на верхней челюсти.

Был одет: черная вельветовая куртка, фуражка. 

Если вы что-либо знаете о местонахождении Александра Федорова, свяжитесь с его дочерью по телефону 8-953-971-96-06 (Оксана). 

Автор: Оксана Косякова, сегодня, в 15:50 0
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Место
Тульская областьДубенский районВоскресенское

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