В Тульской области пропал пожилой мужчина

Туляков просят помочь в поисках пропавшего мужчины. Александр Николаевич Федоров 1949 г.р. (в объявлении о поиске год рождения указан неверно. – Прим. ред.), проживающий в селе Воскресенское Дубенского района, 25 апреля 2017 года не вышел на работу. Больше о его местонахождении ничего неизвестно.

Приметы: рост 174 см, серо-голубые глаза, широкий нос, густые брови, седые волосы, телосложение среднее, сутулится.

Особые приметы: нет зубов на верхней челюсти.

Был одет: черная вельветовая куртка, фуражка.