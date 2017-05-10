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Третья Аллея Доброты в Туле появится на ул. Баженова
Фото из архива Myslo.

Третья Аллея Доброты в Туле появится на ул. Баженова

А не на ул. Кирова, как планировали. Посадка деревьев запланирована на 10 часов утра 13 мая.

Напомним, что 13 мая в 10.00 редакция газеты «Слобода» и портала Myslo.ru пригласила туляков посадить деревья. Первоначально глава администрации Пролетарского округа Сергей Шестаков предложил посадить ели (в этом году вместо лип будут именно полутораметровые елочки) на ул. Кирова – от магазина «Магнит» к памятнику пролетарцам, воевавшим на фронтах Великой Отечественной и ковавших Победу в тылу.

Но оказалось, что под газоном около пешеходной дорожки проходит много разных важных коммуникаций и сажать деревья в этом месте не разрешили.

Поэтому администрация Пролетарского округа предложила всем нам принять участие в благоустройстве сквера вокруг детской площадки рядом с Щегловским монастырем. Мы выехали на место, и оно показалось нам очень даже симпатичным!

Тут уже началось благоустройство территории. Удалены старые аварийные деревья, сейчас выравнивают почву и завозят чернозем. 11 мая будут делать лунки для саженцев.

На территории уже смонтирована детская площадка по программе благоустройства Пролетарского округа.

Площадка аккурат будет смотреть на нашу Аллею Доброты! Да и сама аллея из елочек будет тут к месту – на Новый год деревья можно будет наряжать гирляндами и игрушками.

Сквер перед монастырем раньше выглядел совсем заброшенным. Вот так:

Но уже сейчас видно, что место будет удобное и красивое

Поэтому мы обращаемся ко всем, кто хотел прийти сажать деревья, – извините за перенос места (не по своей воле, а токмо волею пославших нас связистов и коммунальщиков) и приходите по новому адресу: Тула, ул. Баженова/ул. Шухова. Ждем всех желающих к 10.00.

Присоединяйтесь к нам в группах ВКонтакте и Facebook.

Автор: Татьяна Алексеева, сегодня, в 15:18 +15
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