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Как туляки ковали Победу
Фото из архива Myslo.

Как туляки ковали Победу

9 мая страна отмечает 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

Сегодня мы вспоминаем тех, кто пролил за нас свою кровь, тех, благодаря кому над нашей головой сейчас мирное небо.

Этот день особенный для ветеранов Великой Отечественной войны. Myslo подготовил специальный проект — «Лица Победы». Здесь вы можете узнать о тех, кто ковал Великую Победу. Истории о своих дедах и прадедах рассказывают наши читатели. Присоединяйтесь! Пусть все узнают о вашем герое!

Своими воспоминаниями о тех страшных военных днях с корреспондентами Myslo делились сами участники войны. Историю Алексея Михайловича Волкова можно прочитать в нашей статье здесь, о жизни туляка Валерия Жукова, родившегося в 1941 году, читайте тут. О своем дедушке Иване Георгиевиче Шамбере рассказал его внук — Юрий Рухлядко.

Трагичная судьба у туляка Шуры Павлова. 14-летнего партизана поймали фашисты, замучили, а затем расстреляли.

А еще Myslo предлагает всем желающим отправиться в путешествие, правда виртуальное. В нашей рубрике «Гульбарий» мы рассказываем о городах-героях Великой Отечественной войны. Их всего 12, и в каждом их них побывали наши читатели. Их увлекательные истории читайте здесь.

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