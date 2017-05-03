Туляка Шуру Павлова замучили фашисты

В Туле на Всехсвятском кладбище, рядом с могилой великого оружейника Федора Токарева, есть могила 14-летнего подростка, погибшего в 1941 году. Что мы знаем о нем?

На обелиске, который ранее обозначал линию обороны Тулы в 1941 г., прикручена табличка из черного гранита: «Шурик Павлов (1927-1941) юный партизан, казненный фашистами 19 ноября 1941 г.»

Я спросил одного из ведущих тульских краеведов Алексея Камоликова, что он знает о Шурике Павлове. Из его рассказа я узнал, что в Тульском рабочем полку был взвод разведки под командованием сержанта Скурыгина, где были совсем юные ребята от 14 до 17 лет.

Они проводили разведку на захваченных немцами окраинах Тулы. У немцев вызывало подозрение появление на оккупированной территории молодых людей призывного возраста, и они попадали в лапы полевой жандармерии. Тогда решили посылать на разведку мальчишек.

В середине ноября группа тульской молодежи вышла в разведку в район Косой Горы.

Ребят схватили фашисты. После пыток и издевательств их расстреляли.

Вместе со своими друзьями у деревни Пирово был расстрелян и Шурик Павлов.

На этом месте и стоит памятник. А в деревне Пирово, что рядом с поселком Басово, есть обелиск, надпись гласит: «Юным разведчикам Тульского рабочего полка Гуфельду Грише, Ефимову Славе, Павлову Саше, Зотову … зверски замученным немецко-фашистскими захватчиками в ноябре 1941 г.»



Обелиск в деревне Пирово.

Сохранился документ:

«1941 года, декабря 17 дня, мы, нижеподписавшиеся секретарь полкового бюро Курдюков, политрук Цветков, командир взвода разведки Скурыгин и боец Попков, составили настоящий акт в том, что при осмотре трупов бойцов разведки Тульского рабочего полка Гуфельда, Зотова и Ефимова, найденных в деревне Пирово Тульского района, установлено следующее: три товарища подверглись зверским издевательствам. У Гуфельда отрезан нос и половина щек, нанесено несколько ранений в голову твердым предметом, перебита нога в части бедра, нанесены штыковые ранения в грудь. У Ефимова отрезаны уши, нанесены удары такой степени, что нос сплющен, голова разбита твердым предметом. Зотов подверг­ся ударам твердым предметом, отчего все лицо распухло, грудь проколота штыком, сапоги сняты».

Шурика Павлова среди казненных разведчиков не было. Его тело нашли только весной.

На месте расстрела наших юных разведчиков Тульского рабочего полка между железной дорогой и рекой Воронкой в 1960-е годы установили обелиск. Но он не пережил лихих 1990-х годов. Иваны, не помнящие родства, превратили его в мишень для стрельбы, а затем и вовсе разрушили и, видимо, сдали на металлолом.



Остатки обелиска на месте расстрела разведчиков.

Найти это место нам помог местный житель. Ему в 1941 г. было лет восемь, и все эти события происходили на его глазах. Сейчас ему уже за 80 лет, он показал нам это место и рассказал, что ребят похоронили именно здесь.



Обелиск на месте расстрела.

Из воспоминаний местного жителя д. Пирово Карпушина В.М., осень 1987 г. Записано краеведом Камоликовым:

«Немцы пришли к нам в конце октября, зима наступила рано, морозы, снег. В ноябре месяце у нас в Пирово были казнены подростки, которых задержали немцы недалеко от деревни. Их повели на расстрел, на берег реки Воронки, что за железной дорогой. Уже в ноябре река покрылась льдом, снегом. Узнали, что одному подростку удалось сбежать. Потом я узнал, что это был житель села Рудаково Владимир Попков, он сумел добраться до родного дома, сильно обмерз, потом снова вернулся в Рабочий полк. Где-то в 1960-х годах, на месте расстрела на берегу реки был поставлен железный обелиск, изготовленный на КМЗ. Но потом, спустя годы, по нему стали стрелять из поджигных, мелкашек хулиганы. Местные жители сообщали об этих фактах, и в начале 1970-х был поставлен новый памятник с именами ребят-разведчиков в самом начале деревни Пирово на виду у жителей…»

Фото Шурика я обнаружил в Тульском архиве. На фотографии Шурик вместе с мамой Ириной Михайловной, путевой обходчицей, и двумя своими сестрами. Все они жили в будке путевого обходчика, прямо у железнодорожных путей недалеко от деревни Пирово.



Шура Павлов (справа) с мамой Ириной Михайловной и двумя сестрами.

Ирина Михайловна, рискуя своей жизнью и жизнью своих детей, собирала информацию о противнике и передавала ее нашим разведчикам.

Шурику шел 15-й год, но выглядел он еще по-детски. Веселый, энергичный паренек, заводила и в проказах и детских играх, пользовался авторитетом среди своих сверстников, да и взрослые всей округи его хорошо знали.

Шура хотел помочь нашим войскам и рвался в разведчики.

Когда ему дали первое задание, защемило материнское сердце. Но кроме Шуры никто не смог бы его выполнить.

Он добывал информацию о противнике, используя которую, наши войска наносили более точные и ощутимые удары по врагу. Частенько он сопровождал наши разведгруппы. В тот роковой день он выполнил свое задание и возвращался домой, но его окликнули наши разведчики и, видимо, попросили помочь. Он с готовностью согласился, но они попали в поле зрения врага, были задержаны и расстреляны.

Их нашли весной, когда стаял снег. Красноармейцев похоронили на Всехсвятском кладбище в братской могиле, и Шурика тоже похоронили на Всехсвятском кладбище, недалеко от колокольни.





Могила Шурика Павлова.