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Андрей Кузнецов проиграл на старте теннисного турнира в Мадриде

Андрей Кузнецов проиграл на старте теннисного турнира в Мадриде

Теннисист не смог переиграть соперника.

Ранее Myslo сообщал, что туляк Андрей Кузнецов принимает участие в теннисном турнире «Мастерс» в Мадриде. Теннисист не сумел в первом круге переиграть своего соперника.

Кузнецов уступил 10-й ракетке турнира французу Жо-Вильфриду Цонга — 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 5:7. Соперники провели на корте 2 часа 50 минут. Счет личных встреч стал 3:0, сообщает «Р-Спорт».

Напомним, призовой фонд турнира превышает 5,4 миллиона евро.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:32 +2
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