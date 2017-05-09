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В Туле стартовало шествие «Бессмертный полк»
Фото пресс-службы правительства ТО.

В Туле стартовало шествие «Бессмертный полк»

В акции участвует губернатор Алексей Дюмин с супругой Ольгой.

Общегородское шествие, включая колонну «Бессмертного полка», стартовало, как и планировалось, в 11.00. Колонна пройдет по проспекту Ленина вверх до памятника Льву Толстому, после чего свернут в Белоусовский парк.

Присоединиться к шествию можно в четырех точках: на улицах Гоголевская (с обеих сторон), улица Льва Толстого (со стороны улицы Ф. Энгельса) и Первомайской (также со стороны ул. Ф. Энгельса), на ул. Жаворонкова (со стороны улицы Мориса Тореза).

В колонне замечен и губернатор Тульской Алексей Дюмин. Он несет портрет своего деда, старшего лейтенанта Ивана Ефимовича Богатырева.

Супруга губернатора Ольга Дюмина также идет в колонне с фотографией своего деда, старшего сержанта Василия Терентьевича Деняченко.

Полный фоторепортаж с шествия смотрите сегодня на Myslo. Внимание: галерея дополняется.

Полную афишу праздничных мероприятий смотрите здесь и здесь.

Туляки в истории: специальный проект Myslo «Лица Победы» — здесь.

 

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