В Туле стартовало шествие «Бессмертный полк»
В акции участвует губернатор Алексей Дюмин с супругой Ольгой.
Общегородское шествие, включая колонну «Бессмертного полка», стартовало, как и планировалось, в 11.00. Колонна пройдет по проспекту Ленина вверх до памятника Льву Толстому, после чего свернут в Белоусовский парк.
Присоединиться к шествию можно в четырех точках: на улицах Гоголевская (с обеих сторон), улица Льва Толстого (со стороны улицы Ф. Энгельса) и Первомайской (также со стороны ул. Ф. Энгельса), на ул. Жаворонкова (со стороны улицы Мориса Тореза).
В колонне замечен и губернатор Тульской Алексей Дюмин. Он несет портрет своего деда, старшего лейтенанта Ивана Ефимовича Богатырева.
Супруга губернатора Ольга Дюмина также идет в колонне с фотографией своего деда, старшего сержанта Василия Терентьевича Деняченко.
Полный фоторепортаж с шествия смотрите сегодня на Myslo. Внимание: галерея дополняется.
Полную афишу праздничных мероприятий смотрите здесь и здесь.
Туляки в истории: специальный проект Myslo «Лица Победы» — здесь.