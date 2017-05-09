В Туле стартовало шествие «Бессмертный полк»

Фото пресс-службы правительства ТО.

В акции участвует губернатор Алексей Дюмин с супругой Ольгой.

Общегородское шествие, включая колонну «Бессмертного полка», стартовало, как и планировалось, в 11.00. Колонна пройдет по проспекту Ленина вверх до памятника Льву Толстому, после чего свернут в Белоусовский парк.

Присоединиться к шествию можно в четырех точках: на улицах Гоголевская (с обеих сторон), улица Льва Толстого (со стороны улицы Ф. Энгельса) и Первомайской (также со стороны ул. Ф. Энгельса), на ул. Жаворонкова (со стороны улицы Мориса Тореза).