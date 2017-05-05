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В Туле торжественно открыли монумент «Бессмертный полк. Тула»
Фото Дмитрия Дзюбина.

В Туле торжественно открыли монумент «Бессмертный полк. Тула»

Монумент имеет форму знамени, на котором в формате фото-мозаики выложено знаменитое фото «Знаменосцы у стен Рейхстага».

5 мая в тульском парке имени П.П. Белоусова рядом с Аллей Победителей в торжественной обстановке открыли монумент «Бессмертный полк. Тула».

Монумент имеет форму знамени, на котором в формате фото-мозаики выложено знаменитое фото, сделанное Капустянским 2 мая 1945 года «Знаменосцы у стен Рейхстага».

Изображение составлено из 3500 фотографий героев войны, взятых с официального сайта «Бессмертного полка».

Церемония началась с гимна Российской Федерации и с монумента торжественно сняли покров. После этого с коротким приветственным словом выступили губернатор Тульской области Алексей Дюмин, участник Великой Отечественной войны Василий Маркович Мирошниченко и координатор «Бессмертного полка» в Туле и Тульской области Елена Гребнева.

— На этом монументе запечатлены лица тех, кто отдал свои жизни за мирное небо над нашими головами, они живут в наших сердцах. Мы гордимся их великими делами и передадим память о них своим детям, — сказал губернатор Алексей Дюмин.

А Василий Маркович обратился к самым юным из присутствующих, к правнукам тех, кто сражался за родную землю в годы Великой Отечественной. А также напомнил, что этот монумент — продолжение Аллеи Победителей, заложенной участниками войны в 1997 году.

— Я обращаюсь не к сыновьям и внукам, а к правнукам, потому что мы, свидетели и участники этой тяжелейшей страницы в истории нашей земли, уходим из жизни. И именно вам, юным, теперь предстоит хранить и память о событиях, и саму землю. Наша сила была в единстве — именно это помогло нам победить. Так будьте едины, невзирая ни на что — ни на религии, ни на национальности, ни на что-либо еще. Только так вы сможете предотвратить повторение этой ужасной войны.

Завершилась церемония торжественным возложением цветов.

Стоит отметить, монумент впечатлил не только старшее поколение, но и молодежь:

«Монумент получился на редкость красивый, мое почтение дизайнеру, разработавшему идею. Обычно памятники, посвященные войне, получаются однообразными и скучными, но не в этот раз».

Елизавета, 21 год

«Мне понравилось, что на этом памятнике много портретов воинов. и то, что все пришли сюда сегодня и положили цветы Я считаю, мы должны быть благодарны павшим, ведь они умерли ради нас».

Михаил, 9 лет

«Очень красивый монумент — издали смотришь, и кажется, что фото просто напечатано, а подходишь ближе и понимаешь, что там все из маленьких фотографий. Это очень здорово!»

Кристина, 11 лет

На торжественном открытии присутствовали представители городской и областной администрации, кадеты Суворовского училища и ученики нескольких тульских школ. Также в открытии приняли участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин, председатель облдумы Сергей Харитонов, министры, депутаты и чиновники.

Галерея
Торжественное открытие монумента "Бессмертный полк. Тула", Фото: 1
Торжественное открытие монумента "Бессмертный полк. Тула", Фото: 2
Торжественное открытие монумента "Бессмертный полк. Тула", Фото: 3
Торжественное открытие монумента "Бессмертный полк. Тула", Фото: 4
Торжественное открытие монумента "Бессмертный полк. Тула", Фото: 5
Торжественное открытие монумента "Бессмертный полк. Тула", Фото: 6
Торжественное открытие монумента "Бессмертный полк. Тула", Фото: 7
Торжественное открытие монумента "Бессмертный полк. Тула", Фото: 8
Торжественное открытие монумента "Бессмертный полк. Тула", Фото: 9
Торжественное открытие монумента "Бессмертный полк. Тула", Фото: 10
Торжественное открытие монумента "Бессмертный полк. Тула", Фото: 11
Торжественное открытие монумента "Бессмертный полк. Тула", Фото: 12
Торжественное открытие монумента "Бессмертный полк. Тула", Фото: 13
Торжественное открытие монумента "Бессмертный полк. Тула", Фото: 14
Торжественное открытие монумента "Бессмертный полк. Тула", Фото: 15
Торжественное открытие монумента "Бессмертный полк. Тула", Фото: 16
Торжественное открытие монумента "Бессмертный полк. Тула", Фото: 17
Торжественное открытие монумента "Бессмертный полк. Тула", Фото: 18
Торжественное открытие монумента "Бессмертный полк. Тула", Фото: 19
Торжественное открытие монумента "Бессмертный полк. Тула", Фото: 20
Торжественное открытие монумента "Бессмертный полк. Тула", Фото: 21
Торжественное открытие монумента "Бессмертный полк. Тула", Фото: 22
Торжественное открытие монумента "Бессмертный полк. Тула", Фото: 23
Торжественное открытие монумента "Бессмертный полк. Тула", Фото: 24
Торжественное открытие монумента "Бессмертный полк. Тула", Фото: 25
Торжественное открытие монумента "Бессмертный полк. Тула", Фото: 26
Торжественное открытие монумента "Бессмертный полк. Тула", Фото: 27
Торжественное открытие монумента "Бессмертный полк. Тула", Фото: 28
Торжественное открытие монумента "Бессмертный полк. Тула", Фото: 29
Торжественное открытие монумента "Бессмертный полк. Тула", Фото: 30
Торжественное открытие монумента "Бессмертный полк. Тула", Фото: 31
Торжественное открытие монумента "Бессмертный полк. Тула", Фото: 32
Торжественное открытие монумента "Бессмертный полк. Тула", Фото: 33
Торжественное открытие монумента "Бессмертный полк. Тула", Фото: 34
Торжественное открытие монумента "Бессмертный полк. Тула", Фото: 35
Торжественное открытие монумента "Бессмертный полк. Тула", Фото: 36
Торжественное открытие монумента "Бессмертный полк. Тула", Фото: 37
Торжественное открытие монумента "Бессмертный полк. Тула", Фото: 38
Торжественное открытие монумента "Бессмертный полк. Тула", Фото: 39
Торжественное открытие монумента "Бессмертный полк. Тула", Фото: 40
Торжественное открытие монумента "Бессмертный полк. Тула", Фото: 41
Торжественное открытие монумента "Бессмертный полк. Тула", Фото: 42
Торжественное открытие монумента "Бессмертный полк. Тула", Фото: 43
Торжественное открытие монумента "Бессмертный полк. Тула", Фото: 44
Торжественное открытие монумента "Бессмертный полк. Тула", Фото: 45
Торжественное открытие монумента "Бессмертный полк. Тула", Фото: 46
Торжественное открытие монумента "Бессмертный полк. Тула", Фото: 47
Торжественное открытие монумента "Бессмертный полк. Тула", Фото: 48
Торжественное открытие монумента "Бессмертный полк. Тула", Фото: 49
Торжественное открытие монумента "Бессмертный полк. Тула", Фото: 50
Торжественное открытие монумента "Бессмертный полк. Тула", Фото: 51
Торжественное открытие монумента "Бессмертный полк. Тула", Фото: 52
Торжественное открытие монумента "Бессмертный полк. Тула", Фото: 53
Торжественное открытие монумента "Бессмертный полк. Тула", Фото: 54
Торжественное открытие монумента "Бессмертный полк. Тула", Фото: 55
Торжественное открытие монумента "Бессмертный полк. Тула", Фото: 56
Торжественное открытие монумента "Бессмертный полк. Тула", Фото: 57
Торжественное открытие монумента "Бессмертный полк. Тула", Фото: 58
Торжественное открытие монумента "Бессмертный полк. Тула", Фото: 59
Торжественное открытие монумента "Бессмертный полк. Тула", Фото: 60
Торжественное открытие монумента "Бессмертный полк. Тула", Фото: 61
Торжественное открытие монумента "Бессмертный полк. Тула", Фото: 62
Торжественное открытие монумента "Бессмертный полк. Тула", Фото: 63
Торжественное открытие монумента "Бессмертный полк. Тула", Фото: 64
Торжественное открытие монумента "Бессмертный полк. Тула", Фото: 65
Торжественное открытие монумента "Бессмертный полк. Тула", Фото: 66
Торжественное открытие монумента "Бессмертный полк. Тула", Фото: 67
Торжественное открытие монумента "Бессмертный полк. Тула", Фото: 68
Торжественное открытие монумента "Бессмертный полк. Тула", Фото: 69
Торжественное открытие монумента "Бессмертный полк. Тула", Фото: 70
Торжественное открытие монумента "Бессмертный полк. Тула", Фото: 71
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Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 20:30 +9
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