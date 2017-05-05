В Туле торжественно открыли монумент «Бессмертный полк. Тула»

Фото Дмитрия Дзюбина.

5 мая в тульском парке имени П.П. Белоусова рядом с Аллей Победителей в торжественной обстановке открыли монумент «Бессмертный полк. Тула».

Монумент имеет форму знамени, на котором в формате фото-мозаики выложено знаменитое фото, сделанное Капустянским 2 мая 1945 года «Знаменосцы у стен Рейхстага».

Изображение составлено из 3500 фотографий героев войны, взятых с официального сайта «Бессмертного полка».

Церемония началась с гимна Российской Федерации и с монумента торжественно сняли покров. После этого с коротким приветственным словом выступили губернатор Тульской области Алексей Дюмин, участник Великой Отечественной войны Василий Маркович Мирошниченко и координатор «Бессмертного полка» в Туле и Тульской области Елена Гребнева.

— На этом монументе запечатлены лица тех, кто отдал свои жизни за мирное небо над нашими головами, они живут в наших сердцах. Мы гордимся их великими делами и передадим память о них своим детям, — сказал губернатор Алексей Дюмин.

А Василий Маркович обратился к самым юным из присутствующих, к правнукам тех, кто сражался за родную землю в годы Великой Отечественной. А также напомнил, что этот монумент — продолжение Аллеи Победителей, заложенной участниками войны в 1997 году.

— Я обращаюсь не к сыновьям и внукам, а к правнукам, потому что мы, свидетели и участники этой тяжелейшей страницы в истории нашей земли, уходим из жизни. И именно вам, юным, теперь предстоит хранить и память о событиях, и саму землю. Наша сила была в единстве — именно это помогло нам победить. Так будьте едины, невзирая ни на что — ни на религии, ни на национальности, ни на что-либо еще. Только так вы сможете предотвратить повторение этой ужасной войны.

Завершилась церемония торжественным возложением цветов.

Стоит отметить, монумент впечатлил не только старшее поколение, но и молодежь:

«Монумент получился на редкость красивый, мое почтение дизайнеру, разработавшему идею. Обычно памятники, посвященные войне, получаются однообразными и скучными, но не в этот раз».

Елизавета, 21 год

«Мне понравилось, что на этом памятнике много портретов воинов. и то, что все пришли сюда сегодня и положили цветы Я считаю, мы должны быть благодарны павшим, ведь они умерли ради нас».

Михаил, 9 лет

«Очень красивый монумент — издали смотришь, и кажется, что фото просто напечатано, а подходишь ближе и понимаешь, что там все из маленьких фотографий. Это очень здорово!»

Кристина, 11 лет

На торжественном открытии присутствовали представители городской и областной администрации, кадеты Суворовского училища и ученики нескольких тульских школ. Также в открытии приняли участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин, председатель облдумы Сергей Харитонов, министры, депутаты и чиновники.